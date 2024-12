Nach Weihnachtsgottesdienst – Kate Middleton wendet Fauxpas ab

Auch in diesem Jahr ging es für die Royals zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst nach Sandringham. Mit dabei ist Kate Middleton, die aufgrund ihrer Krebsdiagnose lange Zeit aus der Öffentlichkeit verschwunden war. Doch allem Anschein nach geht es der Frau von Prinz William wieder gut.

Mit einem Strahlen im Gesicht zeigt sich die Prinzessin von Wales an der Seite ihrer drei Kinder George, Charlotte und Louis. Doch kurz nach dem Gottesdienst scheint ihr ältester Spross ein klitzekleines Problem zu haben. Kate Middleton ist gefragt.

Kate Middleton begeistert Fans

Nach dem weihnachtlichen Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church in Norfolk nehmen sich die Royals wie so oft Zeit für das Volk. Viele ihrer Fans sind nämlich mit Geschenken für die königliche Familie angereist und möchten diese persönlich an sie übergeben.

Doch bevor sich Kate Middleton und ihre Liebsten auf den Weg machen, kommt es bei Prinz George zu einem kleinen Zwischenfall. Der Sohn von Prinz William hat nämlich sichtlich Schwierigkeiten, seinen Mantel anzuziehen, wie ein Video auf X zeigt. Sofort greift seine Mutter ein.

Mit einem gekonnten Handgriff hilft Kate Middleton ihrem ältesten Sohn den Mantel beim Verlassen der Kirche richtig anzuziehen. Sie sorgt kurzerhand dafür, dass der Anzug unter der Jacke nicht verrutscht und demnach auch nicht sichtbar ist.