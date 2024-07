Kate Middleton und Prinz William wagen drastischen Schritt – ER hat jetzt das Sagen

Wichtige Änderung bei den Royals! Die britische Krone steht seit Monaten unter großem Druck, die Krebserkrankungen von Kate Middleton und König Charles III. sorgen nicht nur für persönliche Belastungen sondern erfordern auch von den arbeitenden Royals um Prinz William mehr Einsatz.

Vielleicht haben Kate Middleton und Prinz William gerade deshalb jetzt eine drastische Entscheidung in einem besonderen Thema getroffen. Ein Mann soll jetzt das Zepter in die Hand nehmen.

Kate Middleton und Prinz William holen sich Hilfe

Die Royals haben aktuell alle Hände voll zu tun – da ist es wichtig, so viele Aufgaben wie möglich an Helfer oder Mitarbeiter zu geben. Und genau das haben Kate Middleton und Prinz William jetzt getan, wie die britische „Daily Mail“ berichtet.

So hat das Ehepaar einen neuen Direktor für seine Stiftung, der „Royal Foundation“, ernannt. Sir David Lewis wird in Großbritannien auch der „drastische Dave“ genannt, nachdem er als Chef der Supermarkt-Kette Tesco rigorose Sparmaßnahmen durchsetzte.

Auch die britische Regierung hatte während der Corona-Pandemie auf Lewis gesetzt, um die Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen. 2021 schlug die verstorbene Queen Elizabeth II. den Geschäftsmann für seine Verdienste in der Wirtschaft zum Ritter.

Kate Middleton und Prinz William mit „genialem“ Schachzug

Jetzt also der Job in der „Royal Foundation“ von Kate Middleton und Prinz William, die Projekte in den Bereichen Naturschutz, Katastrophenschutz und psychische Gesundheitsvorsorge unterstützt und einen großen Teil ihrer philanthropischen Arbeit ausmacht.

Bereits seit September 2023 sollen die Royals auf der Suche nach einem neuen Direktor gewesen sein, Thronfolger Prinz William wünscht sich eine „revolutionäre“ Umstrukturierung. Laut eines Palast-Insiders könnten Kate Middleton und ihr Ehemann mit Sir David Lewis den Richtigen für den Aufgabe gefunden haben. Gegenüber der „Daily Mail“ wird ihre Entscheidung als „genial“ bezeichnet.