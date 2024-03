Kate Middleton macht Krebs-Diagnose öffentlich: Wie reagiert nun Harry?

Schwierige Zeiten stehen für die Royals an. Im Januar machte König Charles III. seine Krebs-Diagnose öffentlich und zog sich weitestgehend von seinen königlichen Verpflichtungen zurück. Auch Kate Middleton klagt seitdem über gesundheitliche Probleme, doch erst seit Freitagabend (22. März) ist klar: Auch die Prinzessin von Wales hat Krebs.

Vor allem für Prinz William ist das eine belastende Situation. Zwei seiner engsten Vertrauten und liebsten Menschen leiden an der tückischen Krankheit. Doch viel Zeit um seine Gefühle zu sortieren bleibt ihm nicht, immerhin muss er für Kate und die drei Kinder stark sein und gleichzeitig lastet die ganze Verantwortung der königlichen Aufgaben auf seinen Schultern.

Früher hätte er auf die Unterstützung seines Bruders Prinz Harry bauen können. Doch das Brüder-Paar ist seit Jahren zerstritten. Dennoch fragt sich nun alle Welt: Wie wird Prinz Harry reagieren?

Kate Middleton hat Krebs – kommt Prinz Harry zur Hilfe?

Als die Krebs-Diagnose von König Charles III. bekannt wurde, setzte sich sein Sohn Prinz Harry kurz darauf in den Flieger und eilte herbei. Noch vor einigen Jahren wäre er in solch einer Situation wohl keine Sekunde von seiner Familie gewichen. Kommt er nun erneut nach Großbritannien?

Die Frage wird sein, ob Prinz William das überhaupt will. Hilfe gebrauchen könnte er sicherlich, doch das Band zwischen den Brüdern scheint zerschnitten. Das spürte man sogar bei der Verleihung des Diana Legacy Awards im Science Museum in London. Prinz Harry schaltete sich nur per Videoanruf zur Gedenkveranstaltung der gemeinsamen Mutter Prinzessin Diana zu. Wie die „Daily Mail“ vor dem Event berichtete, hielten es die Brüder nicht mal mehr aus, zur gleichen Zeit in einem Raum zu sein.

Doch unabhängig von Prinz William hatte Harry einst auch eine enge Bindung zu Kate. Er bezeichnete sie als „große Schwester, die ich nie hatte“. Nach der Hochzeit mit Meghan Markle entfernten sich die beiden jedoch ebenfalls immer weiter voneinander. Grund soll eine Fehde zwischen den Frauen gewesen sein. 2020 entschieden sie sich dem britischen Königshaus den Rücken zu kehren und in die USA umzuziehen. Ob die Krebs-Diagnose die zerstrittenen Familienmitglieder zusammenführen kann, wird wohl nur die Zeit zeigen.