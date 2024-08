Kate Middleton: Experte verrät – „William war sehr schockiert“

Es war nur ein kurzes Video, doch es passte ins Bild. Am Sonntagabend veröffentlichten Kate Middleton und Prinz William via Instagram eine Grußbotschaft an die Sportlerinnen und Sportler, die bei den Olympischen Spielen von Paris für Großbritannien angetreten waren. Während William mit einem Dreitagebart zu überraschen wusste, strahlte die Princess of Wales in die Kamera.

Es sind Bilder, die Mut machen. Bilder, die zeigen, dass Kate Middleton auf dem Weg der Besserung zu sein scheint. Ein Eindruck, den Royals-Experte Phil Dampier gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“ bestätigt. Er glaubt sogar, dass Kate bald wieder ihre Arbeit aufnehmen kann.

Royals-Experte prophezeit baldiges Comeback von Kate Middleton

„Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass wir Kate in den letzten Wochen zweimal gesehen haben, zuerst bei ‚Trooping the Colour‘ und dann in Wimbledon. Es geht ihr also eindeutig viel besser. Es zeigt, dass sie sich eindeutig auf dem Weg der Besserung befindet und hoffentlich in etwa einem Monat, im Herbst, wieder aktiv sein wird“, so Dampier.

++ Prinz William jubelt öffentlich: „Fantastische Nachrichten“ ++

Der Experte weiter: „Wir können davon ausgehen, dass sie allmählich wieder anfängt, öffentliche Auftritte wahrzunehmen, aber wie ich bereits sagte, wird das ganz vom medizinischen Rat abhängen.“ Dampier wirft aber auch noch einen Blick zurück.

„Ich bin sicher, William war sehr schockiert, als bei Kate zum ersten Mal Krebs diagnostiziert wurde, denn für jeden in diesem Alter ist eine Krebsdiagnose natürlich ein enormer Schock und eine große Sorge“, berichtet Dampier. Doch Kate habe einen starken Charakter. „Ich glaube, Kate hat eine Art inneren Kern aus Stahl. Sie ist ein ziemlich stählerner Charakter und ich glaube, sie erinnert mich ein bisschen an den jungen Prinz Philip“, so der Royals-Experte, Ich denke, sie hat eine Art innere Stärke und ich denke, sie greift sehr auf diese Reserven zurück und ich denke, dass sie von den beiden wahrscheinlich die stärkere Persönlichkeit ist, auch wenn sie diejenige ist, die die Krankheit hat. In vielerlei Hinsicht wird sie die Stärkere von beiden sein, wenn es darum geht, da durchzukommen, und vor allem möchte sie natürlich stark für ihre Kinder sein.“