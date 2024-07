Kate Middleton: Traurige Aussagen – „Es fehlt jedes Anzeichen“

Es war einst eine Beziehung, von der die Menschen dachten, dass sie die Zukunft der Monarchie sein könnte. Sogar einen Spitznamen hatte sie. Die Fabulous-Four, frei nach den Superhelden, hatte die britische Presse die beiden Paare Kate Middleton und Prinz William sowie Meghan Markle und Prinz Harry getauft. Harry hatte Kate gar als Schwester bezeichnet, die er nie hatte. Doch dann kam es zum großen Knall.

Meghan Markle und Prinz Harry nabelten sich von der Royal-Family ab, die Beziehung der Fabulous-Four zerbrach. Dennoch sind die Hoffnungen der Royals-Fans immer noch groß, dass es irgendwann wieder zum Comeback kommt. Leider jedoch werden sie immer geringer. So kam es trotz der Krebs-Erkrankung von Kate Middleton nicht zu einem Treffen der beiden. Für die königliche Biografin Emily Andrews ein untrügliches Anzeichen, dass der Graben zwischen den beiden immer weiter wachse.

Kommt es jemals zur Versöhnung zwischen Kate Middleton und Prinz Harry

„Was ihr geholfen hat, weiterzumachen, war die Unterstützung ihrer Familie und Freunde. Das Gleiche kann man leider nicht von ihrem Schwager sagen, dem sie einst sehr nahestand“, heißt es von der Royals-Expertin gegenüber der „OK“.

Und weiter: „Jetzt stehen ihr ihre dunkelsten Tage bevor. Wo war Harry? Mit seinem neuen Leben in den USA, seinen spektakulären Fernsehauftritten und einem vernichtenden Buch ist es unwahrscheinlich, dass Kate sich an Harrys Schulter ausweinen wird. Aber genau da liegt das Problem. Ist die Krankheit nicht einer der stärksten Gründe, wieder zusammenzukommen und die Vergangenheit endgültig in die Geschichtsbücher einzutragen? Stattdessen scheint der Keil noch tiefer zu sein, und es fehlt jedes Anzeichen einer Brücke, die die beiden verbindet.“

Und so bleibt nur die Hoffnung der Royals-Fans auf ein Wunder.