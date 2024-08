Kate Middleton bei Olympia 2024? Prinz William erinnert sich – „Hatte Angst davor“

Kommt sie noch oder kommt sie nicht? Olympia 2024 geht noch knapp eine Woche, am 11. August 2024 ist Schluss mit den Olympischen Spielen in Paris. In der Vergangenheit war Kate Middleton bei sportlichen Events aller Art gern gesehener Gast, bei der Olympiade 2012 in London zeigte sich die heutige Prinzessin von Wales in gelöster Stimmung mit Ehemann Prinz William und dessen Bruder Prinz Harry.

In diesem Jahr ist jedoch alles anders für Kate Middleton – seit einigen Monaten schon kämpft sie gegen eine Krebs-Erkrankung, öffentliche Auftritte sind selten geworden. Wie Prinz William zu einem Besuch seiner Frau bei der Olympia 2024 steht, ist unklar. Der Prinz hatte jedoch bei der Veranstaltung 2012 bereits eine große Sorge, die Kate Middleton betraf.

Kate Middleton bei der Olympiade – Prinz William erinnert sich

Bei Sportevents wie der Olympiade geht es nicht nur um große Emotionen auf dem Spielfeld – auch in den Zuschauerrängen kann es schon mal zu gefühlvollen Szenen kommen. Zum Beispiel durch Einsatz einer sogenannten „Kiss Cam“, die Paare auf großer Leinwand zeigt, damit sie sich in aller Öffentlichkeit küssen.

Für Prinz William eine absolute Horror-Vorstellung, wie er einst über seinen Besuch bei Olympia 2012 mit Ehefrau Kate Middleton erklärte. „Ich hatte große Angst davor, dass sie kommen und mich und meine Frau zeigen würden. Das wäre sehr peinlich gewesen“, erklärte der Thronfolger gegenüber der „BBC“. Zwar waren er und Kate damals frisch verheiratet und sicher schwer verliebt – doch viel körperliche Zuneigung hatten die beiden noch nie öffentlich geteilt.

+++ Kate Middleton: Alle zeigen sich – doch ihr Jüngster muss zu Hause bleiben +++

Prinz Harry und Meghan Markle von „Kiss Cam“ erwischt

Damit stehen die Vorzeige-Royals im Kontrast zu Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan Markle. Das Paar hält auch bei öffentlichen Events oft deutlich Händchen, auch Küsse wurden dabei schon ausgetauscht.

Tatsächlich wurden die Royals-Aussteiger im letzten Jahr bei einem NBA-Spiel in den USA sogar von einer „Kiss Cam“ eingefangen – spielten das Spiel allerdings nicht mit. Trotz mehrerer Sekunden, in denen die Kamera auf sie gerichtet war, lachte sich das Paar nur an, gab sich jedoch keinen Kuss.