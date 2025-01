Kate Middleton: Quelle verrät – es könnte ihre letzte Chance sein

Es ist eine der großen Fragen, die Anhänger der britischen Monarchie schon seit geraumer Zeit umtreibt: Werden die „Fab Four“, wie die britische Presse Meghan Markle, Prinz Harry, Kate Middleton und Prinz William zu anfangs nannte, noch einmal zueinander finden?

Ein schier aussichtsloses Unternehmen, könnte man meinen, wirken die Fronten seit dem Megxit im Jahr 2020 doch arg verhärtet. Doch es scheint, als würde im Hintergrund an einer Lösung des Konfliktes gearbeitet. So berichtete eine Quelle dem britischen „Mirror“, dass Kate Middleton nach ihrer Krebserkrankung versuche, Frieden zwischen den Paaren zu erwirken.

Gibt es Frieden zwischen Kate Middleton und Meghan Markle?

Demnach habe Kate Meghan ein Friedensangebot unterbreitet, es sei Zeit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, so die Quelle. Ihre Krebserkrankung, so der Royals-Insider, habe die Princess of Wales zu diesem Schritt bewegt.

„Sie ist an einem Punkt angelangt, an dem sie in jedem Aspekt ihres Lebens Frieden will. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für William und Harry“, heißt es im „Mirror“. Zudem soll Kate besorgt darüber sein, was der Streit zwischen William und Kate für Auswirkungen auf die Brüder habe.

Es könnte Kates letzte Chance sein

„Viele Leute denken immer noch, dass Kate berechtigt wäre, nach Meghans Verhalten einen Groll zu hegen, aber daran hat sie kein Interesse“, so die Quelle. Sie sei zwar ob der Anschuldigungen der Sussexes noch immer verletzt, sei aber bereit dies hinter sich zu lassen.

„Sie will das alles hinter sich lassen und einen neuen Anlauf nehmen“, so der Insider. Eine enge Zusammenarbeit der beiden Paare sei jedoch eher unwahrscheinlich, so der „Mirror“. Jedoch habe Kate das Gefühl, dass dies „ihre letzte Chance sein könnte, ein für alle Mal Frieden mit Meghan zu schließen“.

Und so bleibt nur zu hoffen, dass der Princess of Wales ein Durchbruch gelingt. Zu wünschen wäre es allen Vieren. Und natürlich auch ihren Kindern.