Kate Middleton im Krankenhaus: Palast mit besorgniserregendem Statement

Große Sorge um Kate Middleton. Wie der Palast bekannt gab, musste die Frau von Prinz William am Dienstag ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die „Sun“ aus einer Erklärung des Palastes zitiert, sei Kate Middleton für eine geplante Operation am Unterleib ins Krankenhaus gebracht worden. Sie werde nun etwa zehn bis vierzehn Tage dort bleiben müssen, heißt es weiter.

Weiter heißt es, dass die Prinzessin von Wales, so Kates offizieller Titel, das Interesse an ihrer Person zu schätzen wisse. „Sie hofft, dass die Öffentlichkeit ihren Wunsch verstehe, für ihre Kinder so viel Normalität wie möglich aufrechtzuerhalten, und ihren Wunsch nachkommt, dass ihre persönlichen medizinischen Daten vertraulich bleiben“, so der Palast.

Kate Middleton im Krankenhaus

Und weiter: „Der Kensington Palast werde daher nur dann weitere Nachrichten herausgeben, wenn es neue, signifikante Neuigkeiten zum Zustand von Kate Middleton gebe. „Die Prinzessin von Wales möchte sich bei allen Betroffenen dafür entschuldigen, dass sie ihre bevorstehenden Termine verschieben muss. Sie freut sich darauf, so viele wie möglich so schnell wie möglich wieder nachzuholen.“

Kate Middleton war das letzte Mal am Weihnachtstag öffentlich in Erscheinung getreten. Damals hatte sie zusammen mit ihrem Mann Prinz William und den Kindern George, Charlotte und Louis den Weihnachtsgottesdienst besucht.