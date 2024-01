Kate Middleton: Royals-Experten sicher – in spätestens zehn Jahren wird ihr großer Traum wahr

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Prinzessin Kate. Am neunten Januar 1982 wurde die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William im britischen Royal Berkshire Hospital in Reading geboren.

19 Jahre später sollte Catherine Elizabeth „Kate“ Middleton im Rahmen ihres Studiums William kennenlernen. Der Beginn einer Liebesgeschichte, die auch heute, über zwanzig Jahre später, noch andauert. Doch wie feiert Kate Middleton eigentlich ihren Geburtstag? Ruft wohl Prinz Harry an? Und wann geht endlich ihr großer Traum – die Besteigung des Thrones – in Erfüllung? Royals-Experte Norbert Loh beantwortet die dringendsten Fragen rund um den 42. Geburtstag von Kate Middleton.

Wie feiert Kate Middleton ihren Geburtstag?

„Kate feiert ihren 42. Geburtstag heute zu Hause mit Prinz William und den Kindern. Am Nachmittag kommen Kates Eltern Carole und Michael Middleton vorbei. Ebenfalls werden Kates Schwester Pippa und Kates Bruder James mit Familien kommen. Wer von der royalen Familie dabei sein wird, ist nicht bekannt, weil das alles unter ‚privat‘ läuft. Charles und Camilla werden aber auf jeden Fall anrufen“, berichtet Norbert Loh.

Ob Meghan Markle und Prinz Harry ebenfalls gratulieren? „Ob Meghan und Harry sich melden, ist fraglich. Wenn – dann wegen der Zeitverschiebung erst am späten Nachmittag. Man glaubt, dass Harry im Namen seiner Familie anruft“, erklärt der Royals-Experte.

Geschenke unter den Royals?

„Die Royals machen sich gegenseitig keine großen Geschenke – weil sie ja alles haben. Sie schenkten sich gegenseitig zum Geburtstag immer etwas im Wert von umgerechnet 80 Euro. Da kommt es also nicht auf den Wert drauf an, sondern auf die Ideen. (Das ist übrigens ein Einfall von Prinz Philip gewesen. Er meinte: ‚Was soll ich mit all dem teuren Quatsch!‘)“, weiß Norbert Loh.

Und wann wird endlich der große Traum vom Thron wahr? „Meine Hofberichterstatter-Kollegen in Großbritannien meinen, dass König Charles vielleicht fünf oder höchstens zehn Jahre im Amt sein wird. Dann wird er die Krone an William übergeben. Er weiß ja aus eigener Erfahrung, wie langweilig das lange Warten ist. Kate freut sich ganz sicher darauf, Königin zu sein. Ihr macht das Repräsentieren richtig Spaß. Ihre Gefühle in der Öffentlichkeit sind echt, nicht gespielt. Eine Gabe, die auch die Queen hatte“, ist sich Norbert Loh sicher.