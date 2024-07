Kate Middleton: Überrascht sie bald mit einem neuen Auftritt? Experte weiß mehr

Seit Kate Middleton an Krebs erkrankt ist, zeigte sie sich exakt zweimal bei öffentlichen Terminen. Ansonsten konzentriert sie sich voll und ganz auf ihre Chemotherapie und den Kampf gegen den Krebs.

Auch wenn es dabei gute und schlechte Tage gebe, wie sie im Juni verlauten ließ, zeigte sich die Prinzessin von Wales zuversichtlich und deutete sogar an, über den Sommer den ein oder anderen Auftritt im Namen der Krone absolvieren zu wollen. Können sich Royal-Fans also schon bald wieder auf eine strahlende Kate freuen? Wir haben bei einem Experten nachgefragt.

Kate Middleton: So lange war sie abgetaucht

Alle warten gespannt darauf, wann Kate Middleton zurück zu den royalen Pflichten kehrt. Nachdem sie sich im Januar einer Bauchoperation unterzogen hatte und wenig später die Diagnose Krebs erhalten hatte, hatte sich die 42-Jährige vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Sechs Monate lang nahm die Prinzessin von Wales keine Termine wahr. Erst Mitte Juni, anlässlich der Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ zu Ehren von Schwiegervater König Charles, zeigte sie sich wieder dem Volk. Völlig überraschend hatte sie am Vortag ihre Teilnahme angekündigt und dabei auch emotionale Worte an ihre Fans gerichtet.

Prinzessin zeigte sich hoffnungsvoll

Sie sprach über gute, aber auch schlechte Tage während der Chemo und stellte klar: „Ich bin noch nicht über den Berg.“ Auch wenn ihre Behandlung noch Monate dauern werde, gab sie sich hoffnungsvoll, über den Sommer den ein oder anderen öffentlichen Termin absolvieren zu können.

Abgesehen von ihren Auftritten bei „Trooping the Colour“ und gut einen Monat später in Wimbledon zeigte sich Kate Middleton allerdings bislang nicht. Könnte sich das aber jetzt ändern? Im Gespräch mit dieser Redaktion dämpfte Adelsexperte Michael Begasse die Erwartungen.

Das sagt ein Experte über weitere Auftritte von Kate Middleton

„Ich sehe jetzt im Moment keine großen Events, wo es notwendig wäre, dass sie dabei ist“, so der Experte. „Sie wird jetzt nicht zu einer Kindergarteneröffnung nach Birmingham fliegen. Also, das ist klar. Sie wird sich Termine aussuchen, die Medien wirksam, wichtig und groß sind.“

Genau solche stehen in den kommenden Wochen allerdings nicht an. Mit einem überraschenden Auftritt von Kate Middleton dürfte daher vermutlich vorerst nicht zu rechnen sein. Die Prinzessin könnte sich aktuell womöglich auch im Urlaub befinden, immerhin haben ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis momentan Ferien. Eine Zeit, die die Familie oft auch zum Verreisen nutzt.