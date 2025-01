Kate Middleton: Expertin ist sicher – Geburtstag wird „denkwürdig“

Für Kate Middleton war 2024 ein besonders herausforderndes Jahr. Nach einer Bauchoperation folgte die Schockdiagnose Krebs. Doch vor kurzem konnte die Prinzessin endlich aufatmen: Sie befindet sich auf dem Weg der Besserung und hat ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen.

Nun kann die Royal insbesondere mit Ehemann Prinz William und ihren drei Kindern nach vorne schauen. Und schon in wenigen Tagen steht ein ganz besonders Fest an: Kates Geburtstag. Nach all den Strapazen der vergangene Monate wird dieses Jahr alles anders!

Kate Middleton: SO feiert sie Geburtstag

Während der Januar für viele das Ende der Feierlichkeiten bedeuten mag, feiern die Royals weiter. Denn Kate Middleton zelebriert am 9. Januar ihren 43. Geburtstag. Nach einem schwierigen Jahr plant die Familie für diesen Anlass etwas ganz Besonderes, wie Expertin Jennie Bond gegenüber „OK!“ verriet. „Dieser Geburtstag wird in vielerlei Hinsicht denkwürdig sein – er markiert den Beginn eines neuen und hoffentlich glücklicheren Jahres und das Ende eines Jahres, das für die ganze Familie brutal war“, so Bond.

Und weiter: „Während manche Frauen die Aussicht, 43 Jahre alt zu werden, als etwas beängstigend empfinden, wird Catherine sicher froh sein, dass sie ihren Geburtstag bei vergleichsweise guter Gesundheit genießen kann, auch wenn sie sich natürlich immer noch erholt.“

Kate Middleton: Süße Überraschung von William

Für die Prinzessin von Wales stand ihr Geburtstag bisher oft im Schatten der Weihnachtszeit. Doch dieses Jahr könnte alles anders werden. Angesichts der jüngsten gesundheitlichen Probleme von Kate vermutet die Royal-Expertin Jennie Bond, dass die Familie ein ganz besonderes Fest plant.

Auch wenn Prinz William nicht gerade für romantische Überraschungen bekannt ist, könnte er dieses Jahr etwas Außergewöhnliches vorbereiten, so Bond. „Ich kann mir vorstellen, dass sie sie mit luxuriösen Geschenken überhäufen werden – vielleicht Badeöle, Duftkerzen oder sogar einen Seidenpyjama und Kaschmirpullover“, spekuliert die Expertin.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Doch nicht nur luxuriöse Präsente stehen im Raum. Jennie Bond hält es für möglich, dass William für Kate sogar den Kochlöffel schwingt: „Obwohl er sagt, dass er kein begnadeter Koch ist, hat Catherine erzählt, dass er ziemlich gut Frühstück machen kann. Vielleicht überrascht er sie früh am Morgen mit einem Tablett und einer Rose.“