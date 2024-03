Jürgen Milski fassungslos, als er IHN sieht – „Bei mir hört es an diesem Punkt auf“

Seit seinem Auftritt bei der ersten deutschen Ausgabe von „Big Brother“ ist Jürgen Milski fester Bestandteil der Unterhaltungslandschaft hierzulande. Ob als Moderator, Sänger oder Reality-TV-Star – der 60-Jährige kommt bei dem Publikum stets gut an und sorgt für gute Laune.

Auch in den sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook ist Jürgen Milski aktiv und konnte sich über die Jahre eine beachtliche Fanbase aufbauen. Doch neben privaten Schnappschüssen und Videos nutzt er die Plattformen auch gerne mal, um seine Meinung zu etwaigen Themen mit seinen Followern zu teilen. Ausgerechnet ein Mann bringt ihn zur Verzweiflung.

Jürgen Milski wegen IHM auf 180

Auf Instagram teilt Jürgen Milski ein etwas ungewohntes Foto. Nein, dabei handelt es sich nicht um den Reality-TV-Star selbst, sondern um Anthony Loffredo, der sich in ein Black Alien transformieren will. Dafür schreckt er vor keinem Eingriff zurück – von der Amputation seiner Ohren und zwei Finger über entfernte Teile seiner Lippen und Nase bis hin zu einer Vollkörper-Tätowierung.

Das geht Jürgen Milski eindeutig zu weit, wie er auf Instagram deutlich macht: „Habe gerade einen Bericht über diesen „Black Alien“ gelesen! Eine gewisse Toleranz in der Gesellschaft sollten wir alle aufbringen, aber verstehen muss man deshalb noch lange nicht alles. Bei mir hört es an dem Punkt auf, wo Leute für irgendwelche Ideale oder kranke Vorstellungen ihre Gesundheit so stark auf‘s Spiel setzen.“

Jürgen Milski macht deutliches Statement

Weiter schreibt der 60-jährige Kölner: „Das ist das wichtigste Gut im Leben, wofür man sehr dankbar sein soll, wenn man mit diesem Segen beschenkt wurde. Also, ganz ehrlich, sich selbst so zu schaden. Jetzt frage ich euch – soll das noch normal sein? Unsere Großeltern würden verzweifelt und schockiert über diese Entwicklung die Hände übern Kopf zusammenschlagen.“

Viele Fans sind mindestens so schockiert über den Anblick von „Black Alien“, wie der Schlagerstar selbst. „Für mich ist es unbegreiflich, dass Ärzte da mitspielen“, schreibt ein Follower. Ein weiterer kommentiert: „Mich gruselt es, wenn ich solche Gestalten sehe. Ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, wie man so etwas mit sich machen lässt.“