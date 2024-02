Judith Williams spricht über die schwerste Zeit in ihrem Leben – „Alles andere ist zweitrangig“

Als Unternehmerin feiert sie große Erfolge und in der „Höhle der Löwen“ versorgt sie ausgewählte Start-Ups mit finanziellen Investitionen und unbezahlbaren Erfahrungswerten. Judith Williams hat das erreicht, wovon viele nur träumen.

Doch auch das Leben eines erfolgreichen Fernsehstars ist nicht immer nur rosig. In einem neuen Instagram-Post spricht Judith Williams nun über die schwerste Zeit in ihrem Leben.

Judith Williams: Plötzlich änderte sich alles

In einer Talk-Show, in der Judith Williams nun zu Gast war, spricht die Unternehmerin über eine Umverteilung ihrer Prioritäten, die sie im vergangen Jahr vornehmen musste. Mit klaren Worten berichtet Williams zu Beginn: „Ich glaube, wenn du auf dein Leben zurückblickt möchtest du dir nicht vorwerfen, dass du die Familie nicht zu deiner ersten Priorität gemacht hast.“

Nach dieser allgemeingültigen Weisheit, folgt eine emotionale Ansprache des VOX-Stars: „So war das auch für mich. Mein Vater hatte 15 Jahre Alzheimer, wir haben ihn die ganze Zeit zu Haus gepflegt, dann war es absehbar dass es zu Ende geht. Zur gleichen Zeit ist meine Mutter sehr krank geworden. Dann wusste ich: Ich bin jetzt hier gefragt. Und nicht bei der Höhle der Löwen. Das hier ist ist wichtiger.“ Auf diese ehrlichen Worte von Judith Williams folgt tosender Applaus des Publikums.

Den TV-Show-Ausschnitt kommentiert Williams mit den Worten: „Das kostbarste im Leben ist die Familie und gerade in schweren Phasen sollte diese die oberste Priorität haben. So war es auch bei mir und genau deshalb wusste ich aus dem Herzen: Alles andere, berufliche, ist gerade zweitrangig.“ Diese Lebenserfahrung, die die Unternehmerin in den vergangenen Jahren sammeln musste, gibt Williams nun an ihre Fans weiter. Solch einen tiefen Einblick in die Gefühlswelt des „Höhle der Löwen“-Stars bekommen ihre Follower nur selten.

Lobpreisungen vonseiten der Fans

Die Fans von Judith Williams wissen die Authentizität der Unternehmerin voll und ganz zu schätzen. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags finden sich reihenweise einfühlsame Worte. Ein Follower des Fernsehstars kommentiert das Video mit den Worten: „Du hast eine wundervolle Aura und eine einzigartige Gabe die Menschen zu erreichen“ und ein weiterer Fan schreibt: „Toll. Ich finde es klasse, dass du das ansprichst. Finde dich sowieso sehr inspirierend und du hast immer so eine positive Aura.“ Über so viel Zuspruch von Seiten der Fans freut sich der VOX-Star garantiert.

Abschließend richtet Judith Williams mitfühlende Worte an ihre Fans und schreibt: „Ich sende euch Kraft, falls ihr gerade in einer solchen Situation seid.“ Die Unternehmerin scheint zu ihrer Community eine ganz besondere Verbindung zu haben.