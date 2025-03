Joko Winterscheidt: Am Sonntagmorgen war es nicht mehr zu übersehen

War es in der vergangenen Woche noch eine Raststätte, hatten sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an diesem Samstag (29. März 2025) ein doch deutlich pittoreskeres Örtchen für ihr „sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ ausgesucht. Es ging an die Ostsee, genauer gesagt auf die Seebrücke Koserow nach Usedom.

Der Ablauf war nahezu derselbe wie in der Vorwoche. Hunderte potenzielle Kandidaten waren auf die Urlaubsinsel gepilgert, um sich die Chance auf sagenhafte 100.000 Euro nicht entgehen zu lassen. Am Ende siegte dann ein junger Mann namens Ronny. So weit, so gut. Doch an die tollen Zahlen der Vorwoche kamen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nicht heran, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schwächer als in der Vorwoche

Zwar sicherte sich „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ den Primetime-Sieg in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Jedoch bedeuteten 553.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie eine Quote von 12,5 Prozent einen prozentualen Rückgang von zwei Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche.

Dennoch: Gegen die Konkurrenz von RTL und ZDF konnten sich Joko und Klaas durchsetzen. So wollten 0,507 Millionen Menschen den „Quiz-Champion“ sehen, bescherten dem ZDF damit einen Marktanteil von 11,4 Prozent.

„Tagesschau“ wieder ganz stark

RTL und „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ konnte 0,441 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern und verbuchte damit einen Marktanteil von elf Prozent.

Im Gesamtpublikum dagegen dominierte der ARD-Krimi „Mordlichter – Tod auf den Färöer Inseln“ den Abend. 6,18 Millionen schalteten ein, ein Marktanteil von 25,5 Prozent. Klarer Tagessieger in der Zuschauergunst wurde sowohl im Gesamtpublikum als auch bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern die ARD-Nachrichtensendung „Tagesschau“. Mit 28,9 sowie 22,3 Prozent Marktanteil um 20 Uhr.