Joko und Klaas: Nach 24-Stunden-Programmdirektion macht die Nachricht die Runde

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Sonntagabend (21. April) TV-Geschichte geschrieben. Die beiden Moderatoren durften nämlich einen ganzen Tag lang die Programmdirektion ihres Arbeitgebers ProSieben übernehmen. Ob sich der private Sender damit einen Gefallen getan hat? Kurz nach Ausstrahlung wird es deutlich.

Joko und Klaas stellen Konkurrenz in den Schatten

Es könnte deutlicher nicht sein: Alle lieben Joko und Klaas! Das lässt sich zumindest anhand der Einschaltquoten erkennen – denn die Zahlen sprechen definitiv für sich. Mit einem Tagesmarktanteil von 17,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen konnte ProSieben ganz locker den höchsten Wert des Tages einfahren, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet.

Die Konkurrenz sieht im Gegensatz dazu eher alt aus. Die ARD, die in dem Ranking um den besten Tagesmarktanteil in der Regel immer am besten abschneidet, erreicht als zweitplatzierter Sender gerade mal 7,5 Prozent. Den dritten Platz belegt RTL mit nur 6,7 Prozent. Doch das ist noch nicht alles.

Joko und Klaas erreichen Bestwert

Joko und Klaas konnten nämlich an diesem Sonntag nicht nur den höchsten Tagesmarktanteil einfahren, sondern auch den besten Marktanteil seit stolzen vier Jahren! Zuletzt gelang ProSieben dieser Meisterstreich mit der dritten Staffel von „The Masked Singer“ im Jahr 2020, berichtet „DWDL“.

Der Höhepunkt der 24-Stunden-Programmdirektion war dabei das Quiz, welches um 20.15 Uhr bei ProSieben lief. Mit „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ erreichten Joko und Klaas im Schnitt 1,24 Millionen der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Bleibt abzuwarten, ob die beiden am Dienstag (23. April) wieder um 24 Stunden Sendezeit spielen.