Joko & Klaas gegen ProSieben: Harte Worte an Publikum – „Warum klatscht ihr?“

Passend zum neuen Jahr 2025 haben sich die ProSieben-Stars Joko und Klaas ein besonderes Battle gegen ihren Arbeitgeber überlegt. Am Mittwochabend (1. Januar) treten die beiden Moderatoren in einer Sonderausgabe „Joko & Klaas gegen ProSieben – die Neujahrsgala“ im Rahmen eines Casinoabends gegen den Sender an.

Schon von Beginn an läuft es nicht besonders gut für das Duo. Bei einem Spiel greift dann auch Moderator Steven Gätjen zu harten Worten. Die richten sich allerdings nicht gegen Joko und Klaas, sondern das Publikum.

Joko & Klaas gegen ProSieben: Challenge sorgt für Wirbel

Wie auch sonst müssen Joko und Klaas bei „Joko & Klaas gegen ProSieben – die Neujahrsgala“ in verschiedenen Spielen glänzen, um am Ende 15 Minuten Sendezeit zu ihrer freien Verfügung zu erhalten.

Um die Show zu gewinnen, müssen sie aber – genauso wie im Casino – Jetons (Pokerchips) sammeln. Ganze 365 Chips können sie in insgesamt sieben Spielen gewinnen. Doch zunächst läuft es gar nicht gut für die beiden ProSieben-Größen.

Bereits am Anfang stehen die Männer deshalb mächtig unter Druck, als sie von den 800 Menschen im Studiopublikum 15 Personen finden müssen, die nicht aus München – dem Aufzeichnungsort der Show – kommen.

+++ Diese Reality-Formate auf RTL, ProSieben & Co. erwarten dich in der 1. Jahreshälfte von 2025 +++

Joko & Klaas gegen ProSieben: Steven Gätjen macht Ansage

„Die sind ja alle angezogen wie Münchener hier“, entfährt es Joko direkt mit Blick auf die Studiogäste. Das Problem: Sobald jemand aus München ausgewählt wird, ist die Herausforderung für das Moderatoren-Duo verloren. Klaas will nach den ersten glücklichen Versuchen tricksen: „Ich bräuchte ne Großfamilie… Sind die Wollnys heute hier?“

Tatsächlich schaffen es Joko und Klaas aber auch ohne die RTL2-Familie. Joko jubelt über den Sieg, bezeichnet ihn als bisher „stärkste Leistung“ – und er erhält dafür Applaus vom Publikum. Moderator Steven Gätjen geht allerdings direkt dazwischen: „Nur fürs Publikum: Warum applaudieren Sie? Wenn das das Stärkste war, verkackt ihr ja jetzt alle, die noch kommen.“

Mehr TV-News:

Ob Joko und Klaas sich am Ende wirklich ihrem Arbeitgeber ProSieben geschlagen geben müssen oder den Casinoabend doch als strahlende Gewinner beenden, kannst du im TV bei ProSieben oder in der Mediathek bei Joyn verfolgen.