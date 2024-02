Die Schauspielerin und Sängerin Johanna von Koczian ist verstorben. Laut ihrer ehemaligen Agentin sei sie am Dienstag im Alter von 90 Jahren in Berlin im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen. Die Nachricht wurde am Donnerstag (15. Februar) von der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Familie bekannt gegeben. Johanna von Koczian erlangte in den 70er Jahren Berühmtheit durch das Lied „Das bisschen Haushalt“.

