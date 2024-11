Jens Riewa: Nach der „Tagesschau“ herrscht Gewissheit

30 Jahre ist es her, dass Jens Riewa erstmals für die „Tagesschau“ bei der ARD vor der Kamera stand. Seitdem ist viel passiert und der heute 61-Jährige mauserte sich zum Chefsprecher der Nachrichtensendung.

Zigmal verlas er bereits, was in der Welt passiert ist. So auch am Samstagabend (16. November). Nach der Ausstrahlung ist es jetzt klar.

Jens Riewa: Das waren die Themen am Samstagabend

Die neue Spitze der Grünen, ein mögliches Scheitern der Krankenhausreform und die Evakuierung eines Schweizer Bergdorfs waren nur drei der Themen, die Jens Riewa am Abend gewohnt souverän präsentierte.

Ab 20 Uhr stand der Nachrichtensprecher am Samstag im Hamburger Studio der „Tagesschau“ und informierte das Land etwas mehr als 16 Minuten, was an diesem Tag wichtig ist. Und dabei schauten ihm wieder einmal jede Menge Menschen zu.

Kaum zu toppen

Am Tag danach steht fest: 5,15 Millionen Zuschauer waren es. Ein Marktanteil von 22,6 Prozent. Kaum eine Sendung konnte diesen Wert toppen. Einzig und alleine das Nations League Spiel Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina zog mehr Menschen vor den Fernseher.

RTL hatte in der Spitze weit über sechs Millionen Zuschauer. Eine Top-Quote, die die „Tagesschau“ nicht übertreffen konnte. Nichtsdestotrotz punktete sie mit ebenfalls sehenswerten Werten und ging als zweitmeist gesehene Sendung des Tages hervor.

Bei Jens Riewa und seinen Kollegen dürften entsprechend die Korken geknallt haben. Fünf Millionen Menschen schauen nicht alle Tage die „Tagesschau“.