Jean Paul Gaultier: Jetzt erobern die Fashion Freaks Köln

Er gehört zu den größten Modeschöpfern unserer Zeit. Nun kommt das Musical über das extravagante Leben des Jean Paul Gaultier nach Köln. Seine Mode ist ausgefallen, exzentrisch, nichts für die Schildergasse, vielleicht noch nicht mal für die Düsseldorfer Kö – doch schon immer wusste der mittlerweile 71-jährige Designer mit seinen Ideen die Fantasie seiner Bewunderer anzuregen.

Umso spannender dürfte es sein, was die Zuschauerinnen und Zuschauer der „Fashion Freak Show“, die der Modezar selbst entworfen hat, so erwartet. „Exzentrisch, skandalös, provokant, übermütig und wie immer mit einer großen Portion Humor“, so wird sie angekündigt. Doch was steckt hinter Gaultiers Idee, die 2019 in der französischen Modemetropole erstmals aufgeführt wurde, und vom 17. bis zum 21. Juli 2024 auch in Köln Halt macht?

Jean Paul Gaultiers „Fashion Freak Show“ kommt nach Köln

Es ist eine Mischung aus Musical, ein bisschen Varieté, und natürlich ganz viel Catwalk. Der französische Modezar erschuf für seine Fans eine Mixtur aus Revue und Modenschau, streift die bedeutendsten kulturellen Veränderungen seiner Generation, unterlegt das Ganze mit der Musik jener Zeit.

Dabei heraus kommt, eine Art Zirkus der Mode. Eine Show, die nur schwerlich in eine Kategorie zu fassen ist. Vielleicht ist es das, was sie bis dato so erfolgreich werden ließ. Dazu kommen Videos bekannter Gaststars wie Schauspielerin Rossy de Palma oder der französischen Filmlegende Catherine Deneuve.

