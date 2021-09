„Jackass“-Star Patty Perez ist tot – sie wurde nur 57 Jahre alt

Traurige Nachrichten für alle „Jackass“-Fans. Patty Perez, die auch als „Goddess Patty“ bekannt war, ist verstorben.

Im Kinofilm „Jackass 2“ spielte die US-Amerikanerin 2006 in einem lustigen Sketch mit, der mit Jason Acuna (alias „Wee Man“) gedreht wurde, und erlangte dadurch Berühmtheit. Auch in der Fortsetzung „Jackass 2.5“ im Jahr darauf war Patty Perez zu sehen.

„Jackass“-Darstellerin Patty Perez stirbt an Nierenversagen

Der „Jackass“-Star wurde nur 57 Jahre alt. Wie Pattys Tochter Priscilla gegenüber „TMZ“ berichtete, verstarb Patty Perez bereits am vergangenen Freitag (17. September) in einem Krankenhaus in ihrem Wohnort Reno, wo sie wegen Komplikationen im Zusammenhang mit ihrem Typ-1-Diabetes behandelt wurde.

Patty kämpfte schon seit ihrer Geburt mit der Krankheit. Ein Kampf, den sie am Freitag verlor. Wie ihre Tochter bestätigte, sollen Pattys Nieren versagt haben. Die Internet-Sensation hinterlässt vier Kinder, ihre Mutter und Enkelkinder.

Jackass star Patty Perez dies aged 57 after diabetes battlehttps://t.co/4Naqjf9kS8 pic.twitter.com/04zneHFSeR — Daily Express (@Daily_Express) September 21, 2021

„Jackass“: Familie von „Goddess Patty“ startet Spendenaufruf für Beerdigung

Pattys Familie hat nun eine GoFundMe-Seite eingerichtet, um die Kosten für die Beerdigung und andere Ausgaben zu decken. Ihr aktuelles Ziel liegt bei 6.000 US-Dollar (ca. 5.110 Euro).

„Wir möchten unsere große Dankbarkeit für die Liebe und Freundlichkeit ausdrücken, die jeder unserer Mutter entgegengebracht hat“, bedankt sich Priscilla für die Anteilnahme im Netz. Sie fügt hinzu: „Die Möglichkeit, Menschen zu unterhalten und ihnen Licht und Freude zu bringen, war der Höhepunkt ihres Lebens. Sie war so stolz auf die Arbeit, die sie in der Filmindustrie geleistet hat.“

„Jackass“-Star Patty Perez: Die Frau, die andere verschwinden ließ

Patty Perez wurde durch den sogenannten „Magic Trick“ bekannt. Dabei ließ sie „Wee Man“ unter sich verschwinden, nachdem sie auf den auf einem Bett liegenden Jason Acuna sprang. Ihr Körper umhüllte ihn dabei praktisch.

Am Ende tauchte „Jackass“-Legende Johnny Knoxville auf, drehte durch und fragte, wo „Wee Man“ hin sei.

„Wee Man“ und Patty Perez in „Jackass 2“. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Patty spielte anschließend auch in einer Folge von „My Big Fat Fetish“ mit, in der sie auf Typen saß, die für diese Art von Vergnügen bezahlen wollten. Im Internet gibt es noch viele weitere Clips von ihr.