Iris Klein privat: Heftige Gewaltaussagen über frühere Beziehung – „Bin durch Schei*e gegangen!“

Iris Klein ist besser bekannt als „Mutter von Daniela Katzenberger“. Denn seitdem Tochter Daniela Katzenberger im TV prominent wurde, war auch Iris Klein zu sehen. Inzwischen ist Iris Klein aber nicht mehr nur die berühmte Mutter, sondern auch eigenständig im Reality-TV unterwegs. Sämtliche von den großen Formaten wir „Promi Big Brother“ oder “ Kampf der Realitystars“ hat Iris Klein schon mitgemacht. In der ein oder anderen Show packte Iris Klein heftige News über ihr privates Leben aus. Doch was ist vorgefallen?

Vor der Kamera ist Iris Klein mit einer märchenhaften Mutter-Tochter-Beziehung bekannt geworden, aber privat sah nicht alles immer so rosig aus. Iris Klein erlebte ein Familiendrama, das ungeheure Ausmaße annahm. Und auch mit ihrer eignen Familienplanung lief nicht alles rund, wenn man sich die Vergangenheit zu ihren Ehemännern ansieht. Bei „Promis unter Palmen“ dürfte Iris Klein noch einiges mehr zu erzählen haben. Wir verraten dir, was Iris Klein privat alles einstecken musste.

Iris Klein privat: Auf DIESEM ungewöhnlichen Weg ist sie an ihr Geld gekommen!

Iris Klein, geboren Kruschwitz, wurde am 26. Mai 1967 in Altrip geboren und wuchs dort auf, bis sie 10 Jahre alt war. Erst als sich die Eltern von Iris Klein trennten, zog sie privat mit ihrer Mutter nach Ludwigshafen am Rhein. Nach der Schule begann Iris Klein eine Lehre als Friseurin, machte diese aber nie zu Ende – denn schon mit 17 Jahren wurde Iris Klein schwanger. Da blieb keine Zeit mehr, um die Ausbildung abzuschließen. Über das private Leben von Iris Klein ist bekannt, dass sie ihr Geld verdiente, indem sie zwei Restaurants leitete. Doch in einer TV-Sendung verriet die Mutter von Daniela Katzenberger auch etwas über ihre Vergangenheit, mit dem wohl niemand gerechnet hätte. Ihr Geld verdiente Iris Klein privat nämlich über 10 Jahre im Puff!

Der Job von Iris Klein ist aber nicht so naheliegend, wie man meinen könnte. „Ich habe dort genagelt“, erzählte Iris Klein im TV. Iris Klein verfügte über ein mobiles Nagelstudio, mit dem sie in viele Bordelle reiste und den Prostituierten die Nägel machte. Auch mit ihren Auftritten in diversen Doku-Soaps neben Tochter Daniela Katzenberger und im Reality-TV verdiente sich Iris Klein eine ganze Stange Geld. Eine andere Einnahmequelle ist Iris Klein privat aber verwehrt geblieben. Im Jahr 2023 verriet Iris Klein der „Bild“, dass sie gerne mal nackt für den Playboy posieren würde – was ihrem Vermögen guttun dürfte.

An der Seite von Tochter Daniela Katzenberger war Iris Klein oft im TV zu sehen – doch sie besteht auch im Alleingang. Foto: imago stock&people

SO dramatisch ist das private Familienleben von Iris Klein

Ihren ersten solo Reality-TV-Auftritt hatte Iris Klein im Jahr 2010 bei „Big Brother“ auf Sat1. Drei Jahre später ging Iris Klein ins „Dschungelcamp„, wo sie dramatische Fakten über ihr privates Leben offenbarte. Zum Beispiel über ihre erste Ehe mit Jürgen Katzenberger, mit dem Iris Klein einen Sohn und eine Tochter bekam. Das erste Mal wurde Iris Klein mit Sohn Tobias schwanger, der mit einer Behinderung geboren wurde, wie Daniela Katzenberger 2010 in einem Interview mit „Bild“ verriet. Als ihre Eltern von der Schwangerschaft erfuhren, stellten sie Iris Klein vor die Wahl: „Entweder du lässt abtreiben oder du fliegst raus.“ So landete Iris Klein als Teenager privat auf der Straße. Die Wohnungssuche stellte sich aber als schwierig heraus, erzählte Iris Klein im Podcast von Desiree Nick – nur verheiratet hätte sie damals eine Chance gehabt, weswegen sie Jürgen Katzenberger das Ja-Wort gab. „Ich bin in meinem Leben durch Scheiße gegangen“, gestand Iris Klein am Lagerfeuer im Dschungel.

Von ihrem Mann sei sie zur damaligen Zeit mehrmals geschlagen worden, sodass Iris Klein aus ihrer Beziehung floh und dann mit ihren Kindern im Frauenhaus landete. Ihre zweite Ehe ging Iris Klein mit Andreas Frankhauser ein, aus der 1992 Tochter Jennifer „Jenny“ Frankhauser hervorging. Andreas Frankhauser ist 2017 verstorben. Die dritte Ehe war laut „Bunte“ eine reine Zweckehe – und zwar mit Shahram Ali Ahmadi, dem Choreografen von DJ Bobo. Somit musste der Iraner nicht in seine Heimat zurückkehren. Als er sie betrog, verließ Iris Klein ihn privat umgehend. Die wahre Liebe glaubte Iris Klein mit Freund Peter gefunden zu haben – doch sie sollte sich bitter täuschen.

Warum kam es zur Trennung zwischen Iris und Peter Klein? Foto: imago/STAR-MEDIA

Iris Klein und Peter Klein: Steckt eine Affäre hinter der Trennung?

Mit Peter Klein glaubte Iris Klein ihr Liebesglück gefunden zu haben. Im Jahr 2006 heirateten Iris und Peter Klein, im Jahr 2018 wanderte das Paar nach Mallorca aus und wurde dabei vom TV begleitet. Zusammen mit Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und ihrer gemeinsamen Tochter war das Familienleben auf Mallorca perfekt. Im Jahr 2020 waren Iris und Peter Klein sogar bei „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL zu sehen. Als Peter Klein und Yvonne Woelke dann zusammen als Begleitpersonen beim „Dschungelcamp“ 2023 für Lucas Cordalis und Djamila Rowe dabei waren, kursierten die ersten Gerüchte um eine heimliche Affäre. Ungeachtet dessen, ob an den Gerüchten etwas dran ist, trennten sich Iris und Peter Klein zum gleichen Zeitpunkt. Auch nach der Trennung nahmen die Gerüchte um eine mögliche Affäre zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein nicht ab.

Nach dem Ende der Beziehung kündigte Iris Klein einen neuen Freund namens „Mr. T“ per Instagram an, verriet aber nicht mehr dazu. Im April 2024 machte Iris Klein die Beziehung zu ihrem neuen Freund Stefan Braun öffentlich. Eine mögliche Hochzeit schließen Iris Klein und Stefan Braun privat nicht aus. Seit November 2024 ist die Scheidung zwischen Iris und Peter Klein offiziell – doch nur einen Tag später folgte die bittere Nachricht! Peter Klein machte nämlich die Beziehung zu Yvonne Woelke öffentlich, die Gerüchte um die Affäre wurden jedoch dementiert. Erst im Mai 2024 hätte es beim Schlagermove in Hamburg zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke gefunkt. Was Iris Klein in ihrer Instagram-Story dazu sagte? Sie würde schon seit zwei Jahren von der Beziehung wissen: „Endlich glaubt mir auch der Letzte hier“. Die Story unterlegte sie mit dem Song „Applaus für deine Lügen“ von Roland Kaiser. Die Höhe: Für ihre Scheidung muss Iris Klein 100.00o Euro an Peter Klein zahlen – trotzdem wünsche sie ihrem Ex-Mann „Alles Gute, alles Liebe der Welt“.

