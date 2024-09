„In aller Freundschaft“: ARD macht es offiziell – Zuschauer werden es sofort sehen

Die Serie „In aller Freundschaft“ kann man mittlerweile als absolute Kult-Show bezeichnen. Seit Oktober 1998 ist die Sendung aus der Sachsenklinik nicht mehr aus dem Programm der ARD wegzudenken.

Und auch die Schauspieler aus „In aller Freundschaft“ sind über die Jahre zu absoluten Kultfiguren geworden. Kein Wunder also, dass die ARD bis heute große Erfolge hinsichtlich der Einschaltquoten feiert. Nun gibt es als kleines Dankeschön ein besonderes Geschenk an die Fans.

„In aller Freundschaft“ seit Jahren erfolgreich

Jeden Donnerstag gibt es neue Folgen der bislang erfolgreichsten deutschen Krankenhausserie. Dort sehen die ARD-Zuschauer, wie sich die jungen Ärzte in der Sachsenklinik schlagen und mit welchen Herausforderungen sie tagtäglich konfrontiert werden.

Wie beliebt das Format wirklich ist, macht sich immer wieder in den Einschaltquoten bemerkbar. Zwar reicht es für „In aller Freundschaft“ nie für den Tagessieg, doch trotzdem lässt die Show die Konkurrenz regelmäßig alt aussehen. Und der Erfolg zahlt sich aus: Die ARD hat eine Überraschung für alle Fans der Hit-Serie.

„In aller Freundschaft“: Fans haben Grund zur Freude

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, kündigt die ARD nun an, sämtliche Folgen von „In aller Freundschaft“ in ihrer Mediathek veröffentlichen zu wollen. Das Beste an der ganzen Sache: Die Mediathek ist für alle kostenlos!

Wer die Serie also von Anfang an sehen möchte, kann dies bald tun. Doch die Zuschauer müssen Zeit mitbringen. Die Serie umfasst mittlerweile 49.027 Sendeminuten, was etwa 817 Stunden entspricht. Da haben die Fans einiges vor sich.

Die ARD zeigt „In aller Freundschaft“ immer donnerstags um 18.50 Uhr im TV-Programm und in der ARD Mediathek.