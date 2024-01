Ikke Hüftgold kann sein Glück kaum fassen – „Begann mit einer Wette“

Kaum ein deutscher Partyschlagersänger hat es soweit geschafft wie er, Ikke Hüftgold begeistert Schlagerfans mit seinen einprägsamen Songs. Der „Bierkönig“ auf Mallorca ist sein zweites Zuhause, mittlerweile gilt der Partysänger als Kultfigur der Lieblingsinsel der Deutschen.

Sein Markenzeichen ist eine schwarze Perücke, die ihm fransig ins Gesicht fällt. Mit seinem Plattenlabel „Summerfield Records“ produziert und schreibt Ikke Songs für viele erfolgreiche Schlagerstars. Nun feiert Ikke mit seinem Album „Nummer Eins“ einen Erfolg, den es bisher in der Welt des Partyschlagers noch nicht gab.

Ikke Hüftgold schwebt auf Wolke sieben

Stolz hält Ikke Hüftgold seine Auszeichnung in die Kamera, die schwarzhaarige Perücke thront stolz auf seinem Schädel. Ikke hat mit seinem neuen Album etwas erreicht, was in seiner Branche bisher niemand geschafft hat. Der Schlagerstar schreibt zu dem Foto, das er mit seinen 220.000 Followern auf seinem Instagram-Profil teilt: „Die erste Album Nummer 1 der deutschen Musikgeschichte aus dem Genre Partyschlager. Was vor 15 Jahren mit einer Wette begann, findet heute seinen vorläufigen Höhepunkt!“ Ikke kann scheinbar selbst kaum glauben, an welchem Punkt seiner Karriere er nun angekommen ist.

Doch damit nicht genug, Ikke möchte sich bei dieser Gelegenheit direkt bei seinen Fans und seinem Team bedanken und schreibt: „Dank einer unfassbaren Community, nämlich EUCH da draußen!!! Und was oft wie eine One-Man-Show aussieht, ist in Wirklichkeit die Arbeit und das Herzblut von unzähligen Kreativköpfen an meiner Seite! Und ohne den unfassbaren Rückhalt meiner Familie, von Freunden, meinen Künstlerkollegen und dem wahnsinnigen Support meiner Partnerin wäre das alles auch nicht passiert! Was aber entscheidend für den Erfolg der gesamten Branche ist, das sind all die mutigen Veranstalter da draußen, die oft ein hohes Risiko tragen , um uns und euch eine geile Party zu ermöglichen!“ Der Partysänger scheint trotz seines Erfolgs auf dem Boden geblieben zu sein.

Begeisterung aufseiten der Fans

Auch die Fans von Ikke Hüftgold freuen sich über den bedeutungsvollen Award, den der Partysänger gewonnen hat. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Jaaaaaaaaa geschafft, so unfassbar verdient! Bin stolz auf dich! Ein Prosit auf die #1 und auf alles was kommt“ und ein weiterer Fan schreibt freudig: „Wenn einer es mehr als verdient hat, dann Du/Ihr bei der ganzen Arbeit und dem Schweiß. Hoch verdient, zu Recht Nummer 1.“ Über so viel Zuspruch von Seiten seiner Anhänger freut sich der Sänger garantiert.

Auf den weiteren Fotos des Instagram-Posts sieht man den Partysänger dabei, wie er den großen Erfolg mit seinem Team feiert. Zum Abschluss teilt Ikke noch eine kleine Liebeserklärung an seine Fans und schreibt: „Auf alles was noch kommt. Ohne euch kein Ikke.“ Auf die Unterstützung seiner Fans kann sich der Ballermann-Star auf jeden Fall verlassen.