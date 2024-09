Horst Lichter: Jetzt braucht er dringend seine Fans

Er ist einer der bekanntesten Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft und aus der Trödelshow „Bares für Rares“ nicht mehr wegzudenken: Horst Lichter. Mit seinem markanten Schnurrbart, dem unverwechselbaren rheinischen Humor und seiner herzlichen Art hat sich der Moderator und ehemaliger Sternekoch längst einen Platz in den Herzen vieler Fans gesichert.

Die verfolgen das Leben des TV-Stars nicht nur vor der Kamera, sondern auch auf Social Media. An seine über 53.000 Follower wendet sich Lichter nun mit einem dringlichen Anliegen.

Horst Lichter richtet Bitte an Fans

Nach seinen regelmäßigen Auftritten im TV hat sich Horst Lichter auch mal eine Pause verdient. Entspannung findet er gerade mit seiner Ehefrau Nada in Kroatien. In dem Clip auf Instagram entspannt er in einem Hängestuhl an einem Kiesstrand und das in einem legeren Look. Doch zwischen „relaxen“ und „ein paar Tage Sonne tanken“ richtet sich der Moderator jetzt mit einer Bitte an seine Fans.

„Hallo ihr Lieben, ich melde mich nicht, um euch eifersüchtig zu machen, weil ich ausnahmsweise mal ein bisschen Sonne habe, sondern weil ich stolz wie Oskar bin“, startet der TV-Star sein Anliegen.

Horst Lichter lässt die Bombe platzen

Denn es gibt etwas zu feiern! „Ich bin nämlich für die ‚Goldene Henne‘ nominiert“, lässt Horst Lichter die Bombe platzen. Da dies ein Publikumspreis ist, benötigt er jetzt dringend die Stimmen seiner Fans. „Ihr dürft natürlich mit abstimmen. Und wenn ihr das für mich tun würdet, habe ich euch auch noch lieber, als ich euch vorher schon hatte“, erzählt der „Bares für Rares“-Star weiter.

„Obwohl, das geht gar nicht, ich hab euch auch so oder so lieb“, scherzt der Moderator bei bester Laune. Konkret geht es um den Preis in der Kategorie „Unterhaltung.“ Unter anderem nominiert sind dafür außerdem Inka Bause, Esther Sedlaczek, Steffen Henssler und Ina Müller.

Für Horst Lichter können Fans noch bis zum 25. September 2024 abstimmen.

Die Gewinner des Publikumsvotings werden bei der „Goldenen Henne 2024“ am 15. November 2024 bekannt gegeben. Die Kategorien umfassen neben Entertainment auch Film und Fernsehen, Musik und Sport.