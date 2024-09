Horst Lichter: Plötzlich überrascht er mit neuem Look

Da reibt man sich die Augen und fragt sich: Ist das wirklich Horst Lichter? Der „Bares für Rares“-Star hat sich auf Instagram aus dem Urlaub gemeldet und sorgt mit einem neuen Look für ordentlich Wirbel. Statt des berühmten weißen Schnäuzers ziert jetzt ein beeindruckender Vollbart sein Gesicht.

Die Fans sind entzückt und ein kleines bisschen schockiert – denn dieser Horst ist eine ganz neue Version des ZDF-Moderators, die sich sehen lassen kann!

Horst Lichter mit neuem, haarigem Markenzeichen?

Im Hintergrund rauscht das Meer, während Horst gut gelaunt und mit Brille auf der Nase seine rund 53.900 Follower begrüßt. Doch der Star der Show ist eindeutig der Vollbart, der aus ihm in der Welt der Stars und Sternchen schon fast eine Art „Rarität“ herauskitzelt. Dabei ist das nicht das erste Mal, dass Horst mit diesem Look experimentiert.

Schon vor eineinhalb Jahren zeigte sich der TV-Star mit einem ähnlichen Schnauzer, bevor der Rasierer wieder zum Einsatz kam. Ob die neue Gesichtsmähne ein dauerhaftes Comeback feiert, bleibt abzuwarten. Spätestens am 15. November wird’s spannend – dann steht die Verleihung der „Goldenen Henne“ in Leipzig an, bei der Horst Lichter nominiert ist. Die Fans können abstimmen, und Horst ruft fleißig zur Unterstützung auf.

Foto: Instagram/horstlichter__offiziell

Denn egal, ob mit oder ohne Vollbart, eines ist sicher: Horst Lichter weiß, wie man die Zuschauer unterhält.

Und wer weiß, vielleicht wird dieser Bart ja zum neuen Markenzeichen.