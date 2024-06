Horst Lichter: DAS treibt er nach „Bares für Rares“-Dreh

Seit Jahren gehört Kult-Moderator Horst Lichter unumstritten zur „Bares für Rares“-Familie. Mit seiner unterhaltsamen und humorvollen Art überzeugt er nicht nur regelmäßig die Kandidaten der ARD-Show, sondern unterhält auch bestens die Zuschauer vor dem Fernseher.

Den 62-Jährigen bekommt man dabei stets souverän auf der TV-Bühne zu Gesicht, sein Privatleben hält Lichter jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt enthüllt er seinen Fans, womit er sich nach den Dreharbeiten der ZDF-Sendung seine Zeit vertreibt.

Horst Lichter begeistert seit Jahren im TV

Einst als TV-Koch berühmt geworden, betreut Horst Lichter seit nunmehr zehn Jahren die ZDF-Show „Bares für Rares.“ Seine Liebe zu Trödel und Antiquitäten hatn ihn zu einer bekannten Figur in der deutschen Unterhaltungsbranche gemacht. Auch wenn sich der TV-Star über sein Privatleben bedeckt hält, lässt er Fans über Social Media an kurzen Einblicken aus seinem Alltag teilhaben.

Stolze 53.600 Follower begleiten Lichter abseits der Fernsehlandschaft. Doch was der ehemalige Gastronom fernab der ZDF-Sendung so treibt, blieb bisher ein Geheimnis. Auf Social Media teilt er seinen Fans jetzt seine freizeitliche Vorliebe mit.

Horst Lichter: Geheimnis gelüftet!

Wer sich bereits fragte, womit Kult-Moderator Horst Lichter seine Zeit abseits der TV-Bühne verbringt, dem steht der 62-Jährige nun Rede und Antwort. „Was ich nach dem Dreh so mache?“, postete Lichter kürzlich in seiner Instagram-Story. Dabei zeigte er sich aus seinen eigenen vier Wänden, entspannt auf einem Sessel zurückgelegt und mit einem Schmöker in der Hand.

Doch halt – denn das Buch, was Lichter sich zur Lektüre aussuchte, ist nicht etwa ein beliebiges. Es stammt von seinem „Bares für Rares“-Kollegen Walter Lehnertz. „Ich lese gerade das neue Buch von meinem Waldi“, berichtet der Moderator seinen Followern. Der brachte nämlich vor kurzem seinen ersten Krimi heraus. Lichter hat bereits eine klare Meinung zu der Erstausgabe: „Sehr fesselnd.“

Was die Lektüre des Buchs von Horst Lichters Kollegen sonst noch verspricht: „Im ersten Krimi von ’80 Euro Waldi‘ wird Antiquitätenhändler Siggi unfreiwillig zum Ermittler in einem Mordfall, als er eine Leiche in seinem Laden findet – perfekte Unterhaltung und Spannung, nicht nur für Fans von ‚Bares für Rares‘, preist der „Rowohlt Verlag“ das neue Buch an.