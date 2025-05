„Höhle der Löwen“-Investorin teilt traumatisches Erlebnis – „Die schlimmsten 48 Stunden meines Lebens“

Die VOX-Sendung „Höhle der Löwen“ begeistert bereits seit dem Jahr 2014 ein Millionenpublikum. In jeder Staffel stellen verschiedenste Gründer ihre Firmenideen vor und hoffen auf eine Investition von den sogenannten „Löwen“. Die „Löwen“ sind erfolgreiche Unternehmer, die immer auf der Suche nach innovativen Start-Up-Konzepten sind.

Eine dieser Investorinnen ist Janna Ensthaler. Seit April 2023 ist die 40-Jährige ein Teil der Erfolgsshow. Doch in der neuesten Folge überrascht die Karrierefrau plötzlich mit einem schockierenden Geständnis.

„Höhle der Löwen“-Star spricht über Geburt ihrer Tochter

„Mein Maikämpfer“ ist der Name eines der Start-Ups, das seine Idee in der aktuellen Folge (19. Mai) der „Höhle der Löwen“ vorstellte. Die beiden Gründer entwickeln Anziehsachen für Frühchen und Babys mit besonderen Bedürfnissen. Dieses Konzept berührt Janna Ensthaler sehr und die Investorin öffnet kurzerhand ihr Herz. Denn ihre eigene Tochter ist vor knapp einem Jahr auf die Welt gekommen und musste nur kurze Zeit später um ihr Leben kämpfen.

Der VOX-Star berichtet: „Sie kam auf die Welt, und alles war gut. Doch dann hat sie plötzlich einen resistenten Keim gehabt.“ Das Baby bekam ein Antibiotikum verabreicht, konnte jedoch nicht genügend Sauerstoff aufnehmen. Eine Sauerstoffmaske wurde dem Säugling angelegt. Allein bei der Erinnerung an diese schreckliche Zeit kommen der Unternehmerin die Tränen.

Die „Höhle der Löwen“-Investorin wich ihrem Baby nicht von der Seite und wachte ununterbrochen an seinem Bett. Ensthaler erzählt: „Ich war noch nie in meinem Leben so lange wach, ich war einfach durchgehend bei ihr.“ Auf derselben Station lagen fünf weitere erkrankte Babys.

Der Fernsehstar erinnert sich: „Und jedes Mal, wenn es piepst, heißt es, dass eines der Kinder in Lebensgefahr ist. Und du sitzt da, und es piept eigentlich immer irgendwas. Dir rutscht einfach dauernd dein Herz in die Hose. Es waren die schlimmsten 48 Stunden meines Lebens.“ Kurze Zeit später konnte die kleine Familie die Station wieder verlassen, der Einjährigen geht es heute gut.

Mit ihrer Geschichte hat „Höhle der Löwen“-Star Janna Ensthaler auch die Herzen ihrer Kollegen berührt. Diese schwere Zeit in ihrem Leben hat der Unternehmerin einmal mehr gezeigt, dass Gesundheit das höchste Gut im Leben ist.