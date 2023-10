„Hochzeit auf den ersten Blick“: Sat.1 bricht Dreh kurz vor Trauung ab – Bräutigam sauer! „Ich bin raus“

Es sind dramatische Szenen, die sich in der Sat.1-Kuppelshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ am Montagabend (16. Oktober) abspielen. Eigentlich wollen sich Bianca und Oliver vor den Traualtar wagen, ohne den jeweils Anderen jemals gesehen zu haben. So lautet das Konzept der Sendung.

Doch das, was das Brautpaar und das gesamte Sat.1-Team plötzlich erleben, gab es so noch nie bei „Hochzeit auf den ersten Blick“.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Dreh-Abbruch!

Während einer Reha vor zwei Jahren entschied sich die 53-jährige Bianca dazu, noch einmal heiraten zu wollen. In ihrem Leben gibt es aktuell nur ihren erwachsenen Sohn und ihren Dackel, aber keinen Mann an ihrer Seite. Und auch Oliver (60) wagt nach einer Scheidung noch einmal den Schritt und will sich trauen.

Das Experten-Team, bestehend aus Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst, hat die beiden per Analyse zusammengebracht. Bianca und Oliver werden sich vor dem Traualtar zum ersten Mal sehen. Oder doch nicht? Denn ihre Hochzeit steht auf der Kippe!

Der Grund ist eine Unwetterfront, die genau über die Hochzeits-Location fegt. Noch ist Bianca frohen Mutes: „Jetzt regnet’s. Davon lassen wir uns nicht abhalten.“ Doch dann wird der Regen schlimmer.

Hinter den Kulissen versuchen alle, die Outdoor-Hochzeit zu retten. Eine Plane wird über den gedeckten Tisch gehalten, alle packen mit an und versuchen zu verhindern, dass alles unter Wasser steht. Doch es hat keinen Sinn mehr.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Bräutigam sauer – „Ich bin raus“

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Expertin Beate Quinn macht ernst: „Braut und Bräutigam haben sich so lange auf diesen Augenblick gefreut und wir müssen jetzt alles abbrechen und gucken, was passiert.“ Auch die gedeckte Tafel kann nicht länger so stehen bleiben. Das Sat.1-Team entscheidet: „Alles abbauen!“

Die Expertin ist verzweifelt: „Das gab es noch nie. Wir haben jetzt Drehabbruch. Es donnert, es blitzt.“

Kein Wunder, dass auch die Nerven bei dem Brautpaar blank liegen. Bräutigam Oliver zumindest will am liebsten alles hinwerfen. „Soll doch heiraten, wer will! Ich bin raus aus der Sache jetzt. Jetzt bin ich raus.“

Wird es in letzter Minute doch noch eine Lösung für das Wetter-Dilemma geben? Die ganze Folge von „Hochzeit auf den ersten Blick“ kannst du in der Mediathek bei Joyn sehen.