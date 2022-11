„Heute Show“: Fiese Attacke auf Thomas Gottschalk! DIESER Seitenhieb sitzt

Es wird wieder ausgeteilt am Freitagabend (25. November) in der „Heute Show“ mit Moderator Oliver Welke. Diesmal Thema: Das späte Rentenalter. Die Aussicht, mit 80 Jahren noch immer arbeiten zu müssen, lässt Welke bibbern. „Ganz ehrlich, wenn ich 20 [Jahre alt] wäre, ich würde mich als Aktivist jeden Tag an irgendeinen Rentner drankleben.“

Oliver Welke ist sich sicher: „Für Deutschland gilt eine akute Greise-Warnung.“ Veränderung könne es nur geben, wenn „Beamte und Selbstständige endlich auch einzahle..“ Als Renten-Experte wird „Heute Show“-Mitglied und Komiker Olaf Schubert um Rat gefragt und hat einige mehr oder weniger hilfreiche Tipps im Gepäck. Besonders interessant wird es dann aber, als er auf „Wetten, dass..?“-Moderator Thomas Gottschalk zu sprechen kommt.

„Heute Show“: Olaf Schubert schießt gegen Thomas Gottschalk

Nachdem Thomas Gottschalk jahrelang für die ZDF-Show vor der Kamera gestanden hatte, gab er 2011 seinen Rücktritt bekannt. Der Unfall mit Samuel Koch, bei dem er mit Sprungfedern an den Füßen über ein Auto sprang und sich schwer verletzte, brachte Gottschalk dazu, seine „Wetten, dass..?“-Karriere an den Nagel zu hängen.

2021 feierte der Moderator dann mit Stars wie Helene Fischer und ABBA sein Show-Comeback. Und das im stolzen Alter von 71 Jahren. Eine Woche vor der Ausstrahlung der „Heute Show“ präsentierte der mittlerweile 72-Jährige die zweite Comeback-Show. Während andere TV-Stars, wie zuletzt noch Frank Plasberg, in Rente gehen, dreht Thomas Gottschalk noch einmal auf. Seine Moderationsleistung ist dabei allerdings fraglich, findet zumindest Olaf Schubert. „Mit 70 Jahren arbeiten, wird funktionieren. Allerdings – dann guckt man drei Minuten ‚Wetten, dass..?‘ und denkt ‚betreutes moderieren, ist es aber vielleicht auch nicht‘.“

„Heute Show“: Kritik an Gottschalks „Wetten, dass..?“-Auftritt

Dieser Seitenhieb sitzt! Ist allerdings nicht ganz unberechtigt, denn mit seinen bissigen Kommentaren und frechen Sprüchen kommt Thomas Gottschalk anscheinend nicht mehr ganz so gut bei seinem Publikum an.

Von Kritik will Gottschalk aber anscheinend nichts wissen und sagte im Anschluss an die Sendung gegenüber „Bild“: „Es gibt keinen Grund, sich zu rechtfertigen. Bei ‚Wetten, dass ..?‘ läuft es immer nach dem gleichen Muster: Es freuen sich viele Leute darüber und die Quote ist höher als woanders.“

Ginge es nach „Heute Show“-Star Olaf Schubert, dürfte Gottschalk aber wohl schon bald das Mikro endgültig abgeben und, solange es noch geht, die Rente vor 80 annehmen.

Die „Heute Show“ kommt freitags ab 22.30 Uhr im ZDF und ist online in der Mediathek abrufbar.