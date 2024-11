Heute im TV: Arte zeigt Kino-Klassiker – Rolex-Fans sollten HIER besser wegschauen

Es gibt bestimmte Filme, die überdauern einfach. Filme, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung schon echte Meisterwerke waren, und trotz überholter Technik auch heute noch echte Klassiker sind, und wenn sie im Fernsehen laufen, einfach zu schade sind, sie nicht einzuschalten. Einer von ihnen läuft heute im TV.

Es handelt sich dabei – wie könnte es anders sein – um den Kino-Klassiker „Gesprengte Ketten“. Im Jahre 1963 kam der Abenteuerfilm mit Kinolegende Steve McQueen in die Kinos. Und auch heute, über 60 Jahre später, findet der Streifen, in dem es um die Ausbruchsversuche alliierter Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg geht, noch immer neue Fans.

Heute im TV: Ein Klassiker mit Fehlern

Und das, obwohl der Film so einige – teils krasse – Filmfehler beinhaltet. Einer von ihnen dürfte besonders Fans der Luxus-Uhren-Manufaktur Rolex Kopfzerbrechen bereiten. Trägt Steve McQueen, der die Hauptrolle des Captain Virgil Hilts spielt, doch eine Rolex Submariner. Problem: Die Uhr gab es zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges noch gar nicht. Und damit nicht genug.

Auch Autofans sollten genau hinschauen. So steigen Bartlett (gespielt von Richard Attenborough) und MacDonald (gespielt von Gordon Jackson) bei ihrer Flucht in einen Omnibus der deutschen Automanufaktur Mercedes. Blöd jedoch: Der Wagen des Typs O 3500 wurde erst ab Ende 1949 gefertigt, also auch wieder weit nach Ende des Zweiten Weltkrieges.

Die Kritiker jedoch waren begeistert. So heißt es im Lexikon des Internationalen Films: „Vorzüglich besetzt und mit viel Routine inszeniert, ist der Film in erster Linie an den Spannungselementen des Stoffes interessiert.“ Und auf der Filmwebsite „Rotten Tomatoes“ erhielt „Gesprengte Ketten“ eine Bewertung von 93 Prozent.

Arte zeigt „Gesprengte Ketten“ am Sonntag (10. November 2024) um 20.15 Uhr. Wer da keine Zeit hat – bei MGM Plus ist der Streifen ebenfalls abrufbar.