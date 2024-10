Heute Abend im TV: Dieser Action-Blockbuster zog weitreichende Folgen nach sich

Was läuft heute Abend im TV? Diese Frage stellen sich auch an diesem Samstag wieder viele Menschen in ganz Deutschland.

Heute Abend ist im TV für gefühlt jeden Geschmack etwas dabei. Schlager-Fans werden bei der Übertragung des „Schlagerboom“ im Ersten fündig. Wer eher auf die klassische große Samstagabend-Show steht, schaltet vielleicht bei ProSieben ein, wo Joko & Klaas sich mal wieder ihr „Duell um die Welt“ liefern.

Heute Abend im TV: „Iron Man“ bei Vox

Doch unser TV-Tipp für diesen Samstag (19. Oktober) bezieht sich auf einen Blockbuster, der 2008 weltweit zum großen Kino-Hit wurde und anschließend weitreichende Folgen nach sich zog. Die Rede ist vom Action-Blockbuster „Iron Man“, der um 20.15 Uhr bei Vox läuft.

Wer den Film mit Robert Downey Jr. nicht pünktlich zur Prime Time verfolgen möchte, kann den Streifen auch bei Disney+ ohne Zusatzkosten streamen. Gegen eine zusätzliche Zahlung ist „Iron Man“ zudem u.a. verfügbar bei:

Amazon Prime Video

Apple TV

Google Play

Sky Store

Magenta

Maxdome

„Iron Man“: Worum es geht

Bei „Iron Man“ geht es um den zynischen Waffenhändler und Erfinder Tony Stark. Der Playboy wird entführt und von Terroristen dazu gezwungen, eine besonders effektive Waffe zu bauen. Doch stattdessen baut er einen Anzug aus Schwermetall, mit dessen Hilfe er fliehen kann.

Nachdem Stark zuhause in den USA ankommt, verbessert er die Technik immer weiter, bis ihm der Anzug übermenschliche Fähigkeiten verleiht.

Heute Abend im TV oder demnächst streamen

Im Feuilleton erhielt „Iron Man“ gemischte Kritiken. Die einen Kritiker hatten großen Gefallen an dem Zynismus, der „Iron Man“ nicht zum gewöhnlichen Superhelden-Epos macht. Die anderen Kritiker warfen dem Film vor, er arbeite sich zu sehr an der Wirklichkeit ab, anstatt die Zuschauer in das übliche fantasievolle Universum von Superhelden eintauchen zu lassen.

Zu welcher der beiden Gruppen du gehörst, erfährst du an diesem Samstag ab 20.15 Uhr bei Vox oder demnächst bei einem der genannten Streaming-Anbieter.

Fakt ist jedoch: Der Film zog weitreichende Folgen nach sich. Aufgrund des großen Erfolgs gab es zwei Forsetzungen sowie eine eigene TV-Serie, die bei Disney+ ausgestrahlt wird.

Es folgten mehrere Videospiele sowie Spielzeugfiguren. Eine ganze Franchise war geboren.