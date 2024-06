Herbert Grönemeyer: Kurz vor Bochum-Konzert kommt die erlösende Nachricht

Auf diesen Tag haben Tausende Grönemeyer-Fans sehnlich gewartet. Am Mittwoch (12. Juni 2024) spielt der Bochumer Jung sein erstes von insgesamt vier Konzerten in der Reviermetropole. Ein Highlight für die Anhänger des 68-Jährigen, ist so ein Heimspiel doch stets etwas ganz Besonderes.

Ein Highlight, auf das sich die Fans, die das Glück haben, eine Karte ihr Eigen zu nennen, nun noch ein wenig mehr freuen dürfen. So stehen die Aussichten auf einen trockenen Abend in Bochum, nach einem doch recht durchwachsenen Mittwochmittag nun mehr als gut.

Der Wettergott ist Herbert-Grönemeyer-Fan

Laut dem Wetterportal „wetter.com“ liegt die Regenwahrscheinlichkeit den ganzen Abend über bei null Prozent. Eine etwas dickere Jacke sollten sich die Fans von Herbert Grönemeyer aber dennoch einstecken. Die Temperaturen am Mittwochabend liegen in Bochum nämlich bei gerade einmal zwölf bis dreizehn Grad.

Das dürfte aber wohl niemanden abhalten, in Richtung Vonovia Ruhrstadion zu pilgern. Vor Ort wird dann auch die Band Jeremias sein. Die Jungs aus Hannover spielen als Support-Act für Herbert Grönemeyer. Gegründet hat sich die Indie-Pop-Band im Jahr 2018.

2022 begleiteten die Musiker bereits Rapper Cro als Vorgruppe seiner „Trip is (a)live“-Tour. Mit Herbert Grönemeyer selbst nahmen Jeremias eine neue Version von dessen Song „Mambo“ auf.

Herbert Grönemeyer feiert den 40. Geburtstag seines Albums „4630 Bochum“

Das Konzert von Herbert Grönemeyer in Bochum beginnt um 20 Uhr. Es scheint ratsam, etwas eher anzureisen. Schließlich dürfte es rund um das Vonovia Ruhrstadion voll werden. Die Auftritte des Ausnahmekünstlers sind allesamt ausverkauft.

Mit seinen Konzerten feiert Herbert Grönemeyer den 40. Geburtstag seines Erfolgsalbums „4630 Bochum“. Darauf fanden unter anderem Klassiker wie „Bochum“, „Männer“, „Flugzeuge im Bauch“ oder „Für dich da“ Platz.