Fanwunsch macht Helene Fischer fassungslos: „Wehe, du tätowierst dir das“

Sie ist einfach eine Schlagerkönigin zum Anfassen. Schon während ihrer vergangenen Tournee zeigte Helene Fischer, wie sehr sie die Nähe zu ihren Fans zu schätzen weiß. Da wurden Anhänger zum Mitsingen auf die Bühne geholt, Scherze über mitgebrachte Brownies und fleißig Selfies gemacht.

Und auch bei der Aufzeichnung zur „Helene Fischer Show“ Anfang des Monats in der Düsseldorfer Messehalle, war Helene wieder ganz nah bei ihren Fans. In den kurzen Pausen zwischen den Auftritten von Megastars wie Robbie Williams, David Garrett oder auch Hape Kerkeling, nahm sich die 40-Jährige immer wieder Zeit für ihre kleinen und großen Fans.

Helene Fischer und das künftige Tattoo

Da wurden Selfies gemacht, Rosen verteilt, Umarmungen mit ganz jungen Helene-Fans durften natürlich auch nicht fehlen. Und auch ein künftiges Tattoo feierte bei der Helene-Fischer-Show seine Entstehungsgeschichte.

++ „Helene Fischer Show“: Und plötzlich flossen bei Helene die Tränen ++

So bat ein Fan Helene um eine Unterschrift. Aber nicht auf einem Foto oder einem Shirt, sondern auf der nackten Haut. Da wusste die Sängerin natürlich direkt, was Phase ist. „Auf deinen Arm? Wehe, du tätowierst dir das aber, gell?“, rief sie ihrem Fan noch zu. Doch da dürfte es schon zu spät gewesen sein. Wir gehen jedenfalls ganz fest davon aus, dass Helenes Signatur schon auf ewig in den Arm gestochen wurde.

Nun ja, jeder hat das Recht, seinen Körper so zu verschönern, wie er mag. Und es gibt sicherlich schlimmere Tattoos als die Signatur von Helene Fischer. Aber auch insgesamt hatte die Helene-Fischer-Show einige komödiantische Highlights zu bieten. Man denke nur an die plötzlichen Erinnerungslücken, die sich bei ihr auftaten, als sie Maite Kellys neuen Song anmoderieren sollte. Was genau da passiert ist, und wie viele Anläufe es brauchte, um diese Moderation zu einem gelungenen Ende zu bringen, kannst du hier nachlesen.