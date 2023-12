Helene Fischer Show: ZDF-Zuschauer flippen aus – „Ich will weinen“

„Ich bin so dankbar und freue mich so riesig, endlich wieder hier auf dieser Bühne zu stehen.“ Es sind Worte voller Glück, die Helene Fischer direkt nach dem Start-Medley ihrer „Helene Fischer Show“ wählte. Worte voller Glück, die wohl nur noch vom Glück der ZDF-Zuschauer getoppt werden konnte, die jahrelang darauf warten mussten.

Ja, es war eine lange Wartezeit auf eine neue Ausgabe der „Helene Fischer Show“, die die Coronapandemie den Fans der Schlagerkönigin zugemutet hatte. Nun jedoch war sie wieder da. Pünktlich um 20.15 Uhr startete das ZDF die Show und sorgte sogleich dafür, dass die Fans auf „X“, vormals „Twitter“, durchdrehten.

Helene Fischer präsentiert endlich wieder ihre ‚Helene Fischer Show‘

„Leute, ich will weinen, sie sieht so gut aus“, jubelte beispielsweise eine Zuschauerin. Eine andere ergänzt: „Bekomme schon wieder so eine Gänsehaut bei dem Opening.“ Eine weitere schreibt: „Herzinfarkt. Wie kann man gut aussehen? Wie ist sie bitte beim Anfang von ‚Vamos a marte‘ gelaufen, ich kippe um.“ Und ein vierter jubelt: „Deutsche Taylor Swift einfach.“

++ ZDF unterbricht „Helene Fischer Show“: „Haben einen Fehler gemacht“ ++

Mit DEM Weltstar dieser Zeit verglichen zu werden, dürfte wohl auch eine Helene Fischer freuen.

Helene Fischer Show: „Mehr Tradition als RB Leipzig“

Und natürlich waren auch ein paar Witzchen dabei. „Helene Fischer Show quasi wie ‚Wetten, dass..?‘. Halt ohne Wetten und einen cringigen Typen mit Altherren-Witzen“, heißt es beispielsweise bei „X“. Oder: „Mehr Tradition als RB Leipzig: Helene Fischer Show.“

Mehr Nachrichten aus der Schlagerwelt:

Klar ist nur eines: Die Freude, dass Helene Fischer endlich wieder ihre ZDF-Weihnachtsshow präsentieren kann, ist schon nach wenigen Minuten greifbar. Bleibt nur zu hoffen, dass uns eine solch lange Pause in Zukunft erspart bleiben wird. Man darf also schon einmal auf die Quoten gespannt sein.

Warum das ZDF die „Helene Fischer Show“ während der Aufzeichnung unterbrechen musste, liest du hier.