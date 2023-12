„Helene Fischer Show“: Zuschauer platt – „Gruselig“

Es war eine Show voller Highlights. Wie kaum eine andere Sendung in diesem Jahr schaffte es die „Helene Fischer Show“ mit Auftritten zu punkten, die ihresgleichen suchten. Man denke nur an die phänomenalen Auftritte der jungen Sängerinnen Olivia Lynes und Emma Kok, die starken Auftritte von Beatrice Egli, die perfekten Gesangseinlagen von Helene Fischer selbst.

Den witzigsten Auftritt des Abends, und wohl auch den meist gefeierten, zauberte jedoch Komikerin Tahnee auf die Bühne der Düsseldorfer Messehalle. Die parodierte nämlich die Schlagerkönigin. Und das nahezu perfekt.

Tahnee begeistert bei der Helene Fischer Show

Als KI von Helene Fischer war Tahnee angekündigt worden. Und wer hätte das gedacht, sie wirkte fast echter als das Original. Ob die Gestik, die Mimik, ja sogar die Stimme hatte Tahnee dem großen Vorbild angepasst. Ein genialer Auftritt, für den die 31-jährige Comedienne zurecht bei „X“ (vormals bekannt als ‚Twitter“) gefeiert wurde. „Gruselig, wie perfekt Tahnee Helene Fischer parodiert“, wirkt ein Zuschauer regelrecht platt ob der Performance.

Ein anderer Zuschauer schreibt: „So viel Selbstironie hätte ich ihr gar nicht zugetraut.“ Ein dritter jubelt: „Die Nummer ist zu geil. Ich schreie mich weg.“ Und ein Vierter lobt: „Wer immer das ist, macht es wirklich sehr gut. Und als Parodie sehe ich das nicht, sondern sehr authentisch.“

Doch was sagte eigentlich Tahnee selbst zu ihrem Auftritt? Bei „X“ spielte das ZDF ein kurzes Interview mit der Partnerin von „DSDS“-Star Juliette Schoppmann ein. „Hömma, geil war dat“, feierte Tahnee darin. Und weiter: „Es war toll, danke. Es war eine große Ehre. Aber wirklich. Das war es. Und ich hatte so viel Spaß. Helene ist eine Wahnsinnsfrau, und es war ganz, ganz toll. Ich bin jetzt gerade immer noch so geflasht und die Leute haben es so gut aufgenommen, und das freut mich natürlich am allermeisten. Weil es ihre Königin ist und ich durfte sie parodieren.“