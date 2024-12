Foto von Helene Fischer aufgetaucht: Wer ist der Mann neben ihr?

Neben ihrer gefühlvollen Stimme verzückt Schlager-Star Helene Fischer ihre Fans oft mit ihrem strahlenden Lächeln. Auf einem aktuellen Foto bei Instagram können sie ihre geliebte Sängerin genauso bestaunen. Dies ist keine Seltenheit, doch irgendetwas ist anders!

Auf dem geposteten Schnappschuss ist die Sängerin nicht alleine zu sehen. Sie ist in Gesellschaft eines Mannes, der auch ein riesiges Lächeln zeigt. Doch um wen handelt es sich dabei?

Helene Fischer: Ihr bekannter Fotopartner

Am 6. und 7. Dezember begrüßt der Schlager-Star in der Messehalle 6 in Düsseldorf wieder zahlreiche nationale und internationale Gäste und sorgt für atemberaubende Momente. Denn: Ihre beliebte „Die Helene Fischer Show“ wird eben genau an diesen beiden Tagen aufgezeichnet. Anschließend können ihre Fans ihre persönlichen Weihnachtsfeiertage am 25. Dezember um 20.15 Uhr auf ZDF mit vielen musikalischen Highlights veredeln.

Am Rande dieses Events machte sie einen gemeinsamen Schnappschuss mit dem deutschen Warm-Upper und Radiomoderator René Travnicek. Immer wieder tauchten in der Vergangenheit gemeinsame Fotos der beiden auf.

Woran das liegt? René Travnicek hat eine wichtige Aufgabe bei ihrer Show. Er fungiert als sogenannter Warm Upper bei TV-Shows und feuert die Zuschauer an. Somit hat er großen Anteil an der atemberaubenden Atmosphäre bei vielen Events. Nach seiner Arbeit bedankte er sich via Instagram bei den zahlreichen Gästen für die spektakuläre aufgeheizte Stimmung bei der Helene Fischer Show in Düsseldorf. Darüber hinaus adelte er Helene für ihr vielseitiges Talent.