Helene Fischer macht emotionales Geständnis – „Verarbeite das immer noch“

Es dürfte wohl die Tour ihres Lebens gewesen sein: Helene Fischer reiste in den vergangenen Monaten quer durchs Land, um vor Tausenden von Fans zu performen. Die Fans von Helene Fischer standen regelmäßig Schlange, um die Schlagerkönigin einmal live sehen zu können und ihre Lieder zu feiern.

2023 war DAS Jahr für Helene Fischer. Über Wochen und Monate sorgte sie bei ihren Auftritten für gute Stimmung. Dabei bekam sie natürlich auch einiges von ihren Fans zurück. Nachdem sie ihr letztes Konzert in Frankfurt über die Bühne gebracht hat, wird sie plötzlich ganz emotional.

Helene Fischer teilt Video mit ihren Fans

Die große Tour von Helene Fischer ist vorbei. Eigentlich dürfte man meinen, dass sie sich irgendwo auch darüber freut. Schließlich waren es anstrengende und energieraubende Wochen und Monate für die Schlagersängerin. Doch das Gegenteil ist der Fall. Auf Instagram teilt sie nun ein Video mit den schönsten Momenten der Tour und schwelgt in Erinnerungen.

„Schon eine Woche her und ich vermisse ALLES daran! Ich verarbeite immer noch diesen Rausch an Gefühlen und werde auch noch meine Zeit brauchen, um zu realisieren und zu verstehen, was wir in diesem Jahr durch euch erleben durften. Eure Warmherzigkeit, Wertschätzung und Liebe ist immer noch zu spüren. Danke für diese unglaubliche Reise“, schreibt sie zu dem Clip. Doch nicht nur die 39-Jährige bedankt sich.

Helene Fischer: Fans finden deutliche Worte

Da wird nicht nur die Schlagerkönigin ganz emotional. Auch ihre Follower teilen rührende Zeilen mit ihrem Idol und bedanken sich bei ihr für die schönen Momente auf Tour:

„Danke für diese glücklichen, losgelösten Stunden, in denen wir alles vergessen konnten und einfach WIR waren – ohne Vorurteile, ohne Hass, ohne Neid. Einfach wir, erfüllt mit purer Liebe!“

„Unendlich dankbar für diese Zeit! Danke an dich und deinem unglaublichen Team! Jeder Moment ist ins Herz graviert.“

„Es war die schönste Reise, ich weine! Es wird für immer in unseren Herzen bleiben. Es fehlt so sehr.“

Doch die Fans müssen gar nicht traurig sein. Denn auch 2024 wird Helene Fischer mit Sicherheit für viele schöne Momente auf den Konzertbühnen hierzulande sorgen.