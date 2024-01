Das ist Dschungelcamp-Kandidat Heinz Hoenig

Mit 72 Jahren und viel Schauspielerfahrung traut sich Heinz Hoenig den nächsten Schritt zu gehen. Der Sohn von Hedwig Hoenig zieht in das Dschungelcamp 2024 ein.

Schauspieler durch und durch, das ist das Leben von Heinz Hoenig. 1981 startet er mit seinem ersten Film als Darsteller durch. Seitdem folgten viele weitere Filme und zwei Ehen. Jetzt nimmt er eine neue Herausforderung an und geht in die 17. Staffel der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Im australischen Dschungel trifft der Star auf echte Tiere und ein Filmset, wie er es nicht kennt. Mit in den Dschungel nimmt er für guten Schlaf ein Kissen und eine Schnullerkette. Was es mit der Schnullerkette auf sich hat, kannst du ab dem 19. Januar auf RTL erfahren. Was du über Heinz Hoenig wissen solltest, erzählen wir dir hier.

Steckbrief

Name : Heinz Hoenig

: Heinz Hoenig Geburtsjahr : 1951

: 1951 Wohnort : Landsberg am Lech

: Landsberg am Lech Beruf : Schauspieler

: Schauspieler Beziehungsstatus : Verheiratet

: Verheiratet Instagram: heinz_hoenig_official

Schauspielkarriere von Heinz Hoenig

Durchgestartet ist Heinz Hoenig mit dem Film „Das Boot“. Der Film ist ein Kriegsdrama, das sich während des Zweiten Weltkriegs spielt. Genauer gesagt in einem U-Boot während der Atlantikschlacht. Dort besetzt er die Rolle des Funkmaat Hinrich. Dazu kennt man ihn aus der „Die 7 Zwerge“-Reihe. Dort verkörpert er den Zwerg „Brummboss“. 1998 hat Hoenig den Bambi Preis als bester Schauspieler mit dem Film „Der König von St. Pauli“ erhalten. Ebenfalls hat er für den Film die Goldene Kamera als bester deutscher Schauspieler überreicht bekommen. Bei den deutschen Film Awards hat er 1993 Gold bekommen, für die beste darstellerische Leistung in männlicher Hauptrolle.

Jrgen Prochnow und Heinz Hoenig im Film „Das Boot“. Foto: imago images/Mary Evans

Der Schauspieler privat

„Heinz der Stier“ – so heißt seine Initiative, die sich um psychisch traumatisierte Kinder und Jugendliche kümmert. Für diesen Einsatz wurde er 2005 von der Organisation Kinderlachen mit dem Kind-Award ausgezeichnet. Heinz Hoenig verlor seine erste Ehefrau Simone Heonig im Jahr 2012. Mit ihr war der Schauspieler seit 1988 verheiratet. Seine jetzige Frau ist die 38-jährige Annika Kärsten-Hoenig, mit ihr ist er seit 2019 verheiratet.

Heinz Hoenig mit seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig. Foto: IMAGO/Gartner

Ob Heinz Hoenig am Ende die Dschungelkrone verliehen bekommt, kannst du bald im Free-TV sehen.

