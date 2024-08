Heinz Hoenig: Bei DIESEN Bildern bleibt kein Auge trocken – „Ein absolutes Wunder“

Seit mehr als hundert Tagen liegt der „Das Boot“-Star Heinz Hoenig nun auf der Intensivstation einer Berliner Klinik. Nach einer bakteriellen Infektion und einer ersten Operation an der Speiseröhre ist der Fernsehstar gesundheitlich nicht stabil genug für den lebensrettenden Eingriff an seiner Aorta.

Vor wenigen Tagen meldete sich der sichtlich von der Krankheit gekennzeichnete Heinz Hoenig in einer rührenden Videobotschaft bei seinen Unterstützern. Nun teilt auch seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig Aufnahmen aus dem Krankenhaus, die ans Herz gehen.

Heinz Hoenig teilt rührenden Moment mit seiner Annika

Der Überlebenswille, den Heinz Hoenig in den vergangenen Monaten bewiesen hat, ist riesengroß. Der Schauspieler träumt davon, bald wieder zu Hause bei seiner Annika und den zwei gemeinsamen kleinen Kindern zu sein. Langsam wird der 72-Jährige von der Beatmung entwöhnt und kann nun sogar wieder sprechen.

In einem Interview mit dem Sender RTL berichtet Annika Kärsten-Hoenig nun: „Der lange Weg hier her war und ist nach wie vor steinig und schwer. Doch mit jedem Stein, der uns in den Weg gelegt wird, versuchen wir etwas Schönes zu bauen. Das ist kein Sprint, den wir hier hinlegen können, sondern viel mehr ein Marathon. Aber auch mit jedem kleinen Schritt kommt man seinem Ziel näher. (…) Für mich ist das ein absolutes Wunder!“ Die Fotos und Videos, die die Ehefrau von Heinz Hoenig teilt, sprechen für sich.

Diese Bilder machen Hoffnung

Die Aufnahmen aus dem Krankenhaus, die für gewöhnlich in Annika Kärsten-Hoenigs privaten Fotoalbum versteckt bleiben, gehen wohl jedem Zuschauenden ans Herz. Zu sehen sind Fotos aus dem Krankenhausbett, die innige Momente von Heinz Hoenig mit seiner Frau und seinen Kindern zeigen. Auch die ersten Schritte am Rollator hat Annika festgehalten. Eins der Videos sorgt jedoch für einen ganz besonderen Gänsehautmoment.

Die Aufnahme zeigt, wie Annika ihrem Ehemann aus dem Stuhl neben dem Krankenbett auf die Beine hilft. Langsam und sichtlich geschwächt richtet sich Heinz Hoenig auf und steht dann direkt vor seiner Liebsten. Gemeinsam schaukelt das Ehepaar im Takt zur Musik, die anscheinend im Hintergrund abgespielt wird. Die Bewegungen ähneln einem Tanz. Zum Schluss gibt der Schauspieler seiner Angebeteten einen Kuss.

Solche Momente sind es, die Heinz Hoenig und seiner Annika Hoffnung geben. Die 39-Jährige schwärmt in der Videobotschaft: „Heinz ist unglaublich tapfer.“ Mit so viel Unterstützung seiner Liebsten wird der Schauspieler sicherlich bald wieder auf den Beinen sein.