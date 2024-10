Heinz Hoenig schwebt auf Wolke sieben – DIESER Moment gleicht einem Wunder

Die Schlagzeilen um Heinz Hoenig sind in den letzten Wochen weniger geworden, was den „Das Boot“-Star selbst sicherlich am meisten freuen wird. Denn nach endlos erscheinenden Monaten auf der Intensivstation einer Berliner Klinik ist der Schauspieler mittlerweile wieder zu Hause bei seiner Familie.

Doch gesundheitlich über den Berg ist Heinz Hoenig noch lange nicht. Dem Fernsehstar musste die Speiseröhre entfernt werden, weshalb er nie wieder normale Nahrung zu sich nehmen kann. Außerdem steht in nächster Zeit eine komplizierte Operation an seiner Aorta an. Doch nun durfte der Schauspieler einen Moment erleben, mit dem zwischenzeitlich wohl niemand mehr gerechnet hatte.

Heinz Hoenig feiert besonderen Geburtstag

Denn vor wenigen Tagen feierte Heinz Hoenigs kleiner Sohn seinen zweiten Geburtstag. Zwar ist der Geburtstag des eigenen Kindes für jeden Elternteil besonders, der Schauspieler wird diesen Tag jedoch garantiert als ein reines Wunder betrachten. Denn zwischenzeitlich stand das Leben des Fernsehstars auf der Kippe, Hoenig musste sogar in ein künstliches Koma versetzt werden. Bis zuletzt war nicht klar ob der 72-Jährige die schwere bakterielle Infektion überleben würde.

Den Geburtstag seines jüngsten Sohnes in den eigenen vier Wänden feiern zu können, schien zu diesem Zeitpunkt völlig undenkbar. Doch Heinz Hoenig bewies seinen Kämpferwillen und machte zunehmend Fortschritte. Die Zeit bis zu seiner nächsten großen Operation verbringt der Fernsehstar nun im Kreis seiner Liebsten. Die Geburtstagsfeier stellt dabei ein ganz besonderes Event dar.

Auch Hoenigs Ehefrau Annika ist von den Feierlichkeiten gerührt und teilt emotionale Worte auf ihrem Instagram-Account.

Die Ehefrau des „Dschungelcamp„-Stars schreibt: „Unser kleiner Sonnenschein. Wir können es kaum glauben, aber du wirst heute tatsächlich 2 Jahre alt. Du machst unsere Familie vollkommen und schenkst uns pure Lebensfreude. Deine positive Energie und dein herziges Lachen sind so unglaublich ansteckend und lassen alle Sorgen für Momente vergessen.“ Der kleine Junge besuchte seinen Vater sogar mehrere Male im Krankenhaus. Diese Besuche scheinen dem Schauspieler Kraft geschenkt zu haben.

Weiter schwärmt Annika Kärsten-Hoenig: „Wir wünschen dir alles LIEBE und weiterhin GESUNDHEIT. Denn die wichtigsten Dinge im Leben passen in kein Geschenkkarton. Man trägt sie in sich und muss sie sich bewahren. Und du trägst ein wundervolles Herz in dir. Wir lieben dich über alles und sind stolz, deine Eltern sein zu dürfen. Deine Mama Anni & Papa Heinzi.“ Das größte Geschenk ist für den kleinen Jungen sicherlich die Anwesenheit seines Vaters.

Wann die große Aorta-Operation stattfinden kann, bleibt erstmal abzuwarten. Vorerst muss sich der Gesundheitszustand von Heinz Hoenig so weit es geht stabilisieren. Im Kreise seiner Familie kann der Fernsehstar nun sicherlich erst einmal Kraft sammeln.