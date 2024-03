Heino: Rührende Geste für seine verstorbene Frau – „Erinnerung hat mich übermannt“

Heino ist eine wahre Größe der Schlager- und Volksmusikbranche und feierte mit dem Lied „Blau blüht der Enzian“ in den 1970ern Jahren seinen großen Durchbruch. Im November des vergangenen Jahres ist Heinos langjährige Lebensgefährtin Hannelore im Alter von 81 Jahren verstorben.

Die Trauer um seine geliebte Ehefrau ist für den Volksmusiker kaum auszuhalten. Um seiner Partnerin, die Heino im Jahr 1979 heiratete, zu gedenken, widmet der Musiker Hannelore nun ein rührendes Lied.

Heino hält seine Liebe für die Ewigkeit fest

Gerade erst vier Monate ist der Tod seiner geliebten Frau Hannelore her, mit der Heino mehr als vierzig Jahre seines Lebens verbrachte. Das Grab seiner Ehefrau besucht Heino regelmäßig, wie der Sänger nun in einem Interview mit „Bild“ berichtete. Der Schlagerstar bekräftigt: „Es ist mir ein Bedürfnis, an Hannelores Grab zu gehen. Ich fühle unsere Liebe und Verbundenheit hier besonders tief, die über den Tod hinausgeht.“ Als Hommage an seine Hannelore hat der 85-Jährige nun gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Orloff dessen Song „Du“ neu aufgenommen.

Nach den Berichten der „Bild“ lautet eine neu getextete Zeile des Liedes: „Ich liebe dich und ich werde dich immer lieben, wie am ersten Tag, für immer.“ Die Liebe des Ehepaares scheint über den Tod hinaus zu gehen.

Die Studioaufnahmen des Songs seien für Heino ausgesprochen emotional gewesen. Der Volksmusiker antwortet auf die Frage danach, wie schwer es war das Lied im Studio zu singen, mit den Worten: „Sehr schwer, weil mich in Verbindung mit der Musik die Erinnerung an Hannelore übermannt hat. Mir sind beim Sprechen die Tränen gekommen, so ergriffen war ich.“ Obwohl sich Heino noch mitten im Trauerprozess befindet, wollte der Musiker seine endlose Liebe zu Hannelore in einem Lied festhalten.

Am 12. März wird das Musikvideo zu Heinos neuem Song voraussichtlich erscheinen. Vermutlich wird in Anbetracht dieser emotionalen Zeilen auch bei den Fans die ein oder andere Träne fließen.