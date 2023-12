„Hartz und Herzlich“-Star wird von eigener Tochter beklaut – „Das war meine Miete“

Bereits seit dem Jahr 2016 erfreut sich die RTL2-Dokuserie „Hartz und Herzlich“ bei den Fernsehzuschauern einer großen Beliebtheit. In dem Format wird der Alltag von Menschen, die in einem sozialen Brennpunkt leben, begleitet. Die Protagonisten sind auf verschiedene Sozialhilfen angewiesen und leben oft am Existenzminimum.

In einer alten Folge, die nun am Mittwoch (12. Dezember) noch einmal gesendet wird, wird die 66-jährige Dagmar von einem Fernsehteam begleitet. Die Rentnerin lässt ihre obdachlose Tochter regelmäßig bei sich unterkommen, um sie vor den kalten Nächten zu schützen. Doch was Dagmar nun entdeckt, bringt die Mannheimerin komplett aus der Fassung.

„Hartz und Herzlich“-Star ist zutiefst enttäuscht

Der jüngere Bruder des „Hartz und Herzlich“-Stars ist extra aus Berlin angereist, um seine Schwester zu besuchen und ihr neue Regale für die Garage mitzubringen. Was Bruder Horst bei seiner Ankunft erfährt, lässt den Berliner jedoch vom Glauben abfallen. Als Dagmars erwachsene Tochter Sabrina wieder mal keine Unterkunft für die Nacht fand, durfte sie in der Wohnung ihrer Mutter unterkommen. Anstatt sich über diese Geste zu freuen, beklaut Sabrina ihre eigene Mutter. 300 Euro nimmt die junge Frau an sich. Sabrina hat ihre Mutter damit bereits zum dritten Mal beklaut. Bereits vor wenigen Wochen entwendete sie das Portemonnaie der Rentnerin.

Dagmars Bruder Horst kann den Diebstahl kaum fassen und rät Dagmar dazu, eine Anzeige zu erstatten. Die Rentnerin ist über das Verhalten ihrer Tochter schwer enttäuscht und erzählt: „Das ist meine Miete gewesen, das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Das war meine Miete und die anderen fünfzig Euro waren das, was ich zum Überleben bis zum Ende des Monats gebraucht hätte.“ Für ihre Tochter empfindet der „Hartz und Herzlich“-Star zu diesem Zeitpunkt „nur noch Hass“. Dagmar berichtet traurig: „Ich hätte meiner Mutter mein Herz gegeben, damit sie weiter leben kann. Und meine eigenen Kinder bestehlen mich.“ Die Rentnerin muss diesen Schock nun erstmal verarbeiten.

Sobald der „Hartz und Herzlich“-Star erfährt wo sich ihre Tochter aufhält, möchte sie Anzeige gegen sie erstatten. Ob sie das gestohlene Geld zurückbekommt, bleibt jedoch fraglich.