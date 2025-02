Bürgergeld: Pascal geht arbeiten – als seine Chefin meckert, ist er weg

In der aktuellen Folge der RTL Zwei–Bürgergeld-Doku „Hartz und Herzlich“ (25. Februar 2025) geht es wieder richtig rund! Dieses Mal führt der Weg in die Mannheimer Benz-Baracken, wo den TV-Zuschauern wie gewohnt spannende und abwechslungsreiche Einblicke in das turbulente Leben der Bewohner gewährt werden.

Eine besondere Rolle spielt dabei der 23-jährige Pascal. Erst vor kurzer Zeit konnte er sich über einen neuen Job bei einer Leiharbeitsfirma freuen. Dabei musste er sich an eine völlig neue Alltagsstruktur und eine neue Umgebung, seinen Arbeitsplatz bei einem großen Getränkehersteller, gewöhnen.

Doch plötzlich ist die anfängliche Euphorie schnell verflogen. Pascal hat die Faxen dicke und entscheidet sich zu einem radikalen Schritt. Hat er sich dies gut überlegt?

Bürgergeld: Pascal lässt sich nicht alles gefallen

Kurzerhand ergriff der Mannheimer an seinem Arbeitsort die Flucht und kündigte seine neue Stelle. Doch wie konnte es bloß dazu kommen? Bei der täglichen Arbeit, dem Abfüllen von Flüssigkeiten in leere PET-Flaschen, traute Pascal seinen Augen kaum.

Plötzlich kam seine Mitarbeiterin – oder war es doch die Abteilungsleiterin? Darüber ist sich Pascal nicht ganz sicher – auf ihn zu und ließ ohne Vorwarnung ihren Frust an ihm aus. „Die mault mich an, wie faul ich wäre: ‚Ich stehe da nur rum wie der letzte P…, auf deutsch gut gesagt. Ich sollte mal etwas anderes machen. Einmal eine andere Maschine betätigen.‘ Wenn ich das nicht tun würde, könnte ich direkt gehen“, beschreibt er.

Das Problem an der Sache war: Der Hauptschulabsolvent wusste nicht, wie man die einzelnen Maschinen bedient. Niemand habe ihm dies im Vorfeld gezeigt. Jede Minute habe sie ihn angemacht und kommandiert. Das ließ Pascal nicht einfach so stehen und wütete im Getränkeunternehmen.

Bürgergeld: Pascal möchte nicht wieder die Füße hochlegen

„Was wollen sie bitteschön von mir? Ich kann doch keine Maschine betätigen, von der ich überhaupt keinen Plan habe!“, platzte es aus ihm heraus. Als die Frau ihm nicht entgegenkam und ihm die Bedienung der Maschine zeigte, konnte ihn keiner mehr halten. Mit rasanten Schritten rannte er aus der Firma und kündigte einen Tag später per E-Mail.

Mit seinem Entschluss ist er bis heute zufrieden und erklärt: „Wenn mich jemand dumm anmacht, bin ich eine tickende Zeitbombe. Dies bedeutet, dass wenn ich Dienstag wieder hingegangen wäre, wäre ich explodiert. Sie hätte mich wieder nur getriezt!“ Es bleibt abzuwarten, wie sich Pascals weiterer Werdegang gestalten wird. Eins ist jedoch sicher: Er möchte nicht wieder vom Jobcenter und Bürgergeld abhängig sein. Überraschenderweise erwartet ihn in der aktuellen „Hartz und Herzlich“-Folge eine überraschende Wendung.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags um 18.05 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.