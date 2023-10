„Hartz und Herzlich“: RTL Zwei macht es offiziell – Comeback nach fünf Jahren

Seit Jahren zeigt der Sender RTL Zwei in der Sozialdoku „Hartz und Herzlich“, wie sich Menschen aus sozialen Brennpunkten durch ihren Alltag schlagen. Einige der Protagonisten sind beispielsweise Bürgergeld-Empfänger oder leben trotz eines festen Jobs am Existenzminimum.

Von den Benz-Baracken in Mannheim, über den Blockmacherring in Rostock, bis hin zu der Eisenbahnsiedlung von Duisburg: Über die Jahre machten die RTL-Zwei-Zuschauer Bekanntschaft mit zahlreichen Protagonisten aus den verschiedensten Ecken Deutschlands. Nun kündigt der Sender neue Folgen „Hartz und Herzlich“ aus einer weiteren Region an.

„Hartz und Herzlich“: Neue Folgen aus Sachsen-Anhalt

Seit stolzen fünf Jahren gibt es keine Neuigkeiten aus den Plattenbauten in Bitterfeld-Wolfen, einer Stadt in Sachsen-Anhalt. Auf Instagram lässt „Hartz und Herzlich“ jedoch die Katze aus dem Sack und kündigt neue Folgen an, die schon bald über die Bildschirme der Fans flimmern werden.

+++ Bürgergeld-Empfängerin verzweifelt: Sie hat nur noch 20 Euro pro Woche für Zigaretten +++

Dort heißt es: „Achtung – wir kehren nach Bitterfeld zurück! Heute können wir euch verkünden, dass wir ab dem 24. Oktober mit drei neuen Folgen „Hartz und herzlich“ immer dienstags nach Bitterfeld zurückkehren werden. Es stehen viele Termine beim Arbeitsamt an und diverse Maßnahmen werden verhängt. Auch die Wohnungssuche ist ein großes Thema bei unseren Protagonisten.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Hartz und Herzlich“: Fans voller Vorfreude

Endlich gibt es wieder neue Folgen aus Bitterfeld-Wolfen! Das dürften sich zumindest die Fans der Sozialdoku „Hartz und Herzlich“ denken. In den Kommentaren unter dem Instagrampost wird die Vorfreude schnell deutlich. Ein Nutzer schreibt: „Ja, endlich!“ Ein weiterer findet: „Ich find’s gut, immer nur Rostock ist eher langweilig.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen „Hartz und Herzlich“ aus Bitterfeld-Wolfen ab dem 24. Oktober immer dienstags ab 21.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+.