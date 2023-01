„Hartz und Herzlich“ zeigt Bilder aus den Benz-Baracken – Zuschauer sind außer sich „Holt den Tierschutz!“

RTL2 zeigt neue Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus den Benz-Baracken. Viele Fans der Doku-Serie haben sich schon lange auf neue Geschichten der Protagonisten gefreut. Doch einigen vergeht bei einem ganz bestimmten Anblick sofort die gute Laune.

Die Mannheimer Benz-Baracken haben unter den „Hartz und Herzlich“-Zuschauern Kult-Status erreicht. Zu den Bewohnern gehört unter anderem auch Petra. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern Pascal und Selina hat sie schon einiges durchmachen müssen. Doch als die Zuschauer sehen, was die Familie in den neuen Folgen treibt, rasten sie völlig aus.

„Hartz und Herzlich“: Selina bekommt erneut Haustiere

In der Vergangenheit entpuppte sich die Familie des Öfteren als sehr tierlieb. So kommt es, dass besonders die Jüngste im Hause schon viele Tiere in ihre Obhut genommen hat. Und auch in der neusten Folge der Doku-Serie soll es tierischen Nachwuchs geben.

Eigentlich wollte Selina ein Kaninchen haben, doch daraus wurde nichts. Zu groß zum Kuscheln sei das Tier, so Mutter Petra. Also muss ein Plan B her und die 17-Jährige bekommt Meerschweinchen geschenkt. Prompt rafft sich die gesamte Familie zusammen und baut einen Käfig für die neuen Haustiere auf. Als die Fans der Sendung das sehen, gehen sie sofort auf die Barrikaden.

„Hartz und Herzlich“: Fans entsetzt über die Tierhaltung

Auf Twitter überschlagen sich die Zuschauer mit bestürzten Kommentaren zu den Bildern aus Mannheim. Nicht nur dass Selina schon unzählige Haustiere entweder wieder abgeben musste oder sie gestorben sind, bereitet vielen Kummer. Auch die Umstände, unter denen die Meerschweinchen gehalten werden, sind für viele schwer zu ertragen. Seit einiger Zeit kämpft die Familie nämlich mit Schimmelbefall. Die Meinungen gehen in eine klare Richtung:

„Wie viele Tiere will Petra noch anschaffen und sterben lassen oder ins Tierheim bringen? Hunde, Katzen und jetzt Meerschweinchen? Tierhaltungsverbot brauchen die.“

„Bekommen die wieder Tiere für Selina? Wie oft noch?“

„Die armen Tiere. Bitte nicht wieder unkastriert?“

„Warum schenkt man denen immer und immer wieder Tiere? Erst die zwei Hunde und jetzt Meerschweinchen?“

„Die armen Meerschweinchen! Den ganzen Tag TikTok-Tänze, holt den Tierschutz!“

