„Hartz und Herzlich“-Star Elvis gibt Einblick hinter die Kulissen – so hoch ist seine Gage

Seit dem ersten Tag an dem das Kamerateam von „Hartz und Herzlich“ in den Mannheimer Benz Baracken drehen, ist er am Start: Für die Fans der RTL Zwei Doku ist Elvis mittlerweile Kult geworden. Und auch über die Sendung hinaus hat er sich einen Namen gemacht und sein ganz persönliches Facebook-Format namens „Einfach Elvis“ auf die Beine gestellt.

Dort plaudert der „Hartz und Herzlich“-Star gerne mal aus dem Nähkästchen und gibt Einblicke hinter die Kulissen. Neulich lüftete er sogar ein Geheimnis und beantwortet eine Frage, die sich die Zuschauer mit Sicherheit schon mal gestellt haben.

„Hartz und Herzlich“-Star Elvis verrät Details zu Dreharbeiten

Der ein oder andere Fan dürfte bereits darüber nachgedacht haben, wie so ein Drehtag bei „Hartz und Herzlich“ abläuft. Da hat Elvis eine deutliche Antwort für seine Community. „Wenn sie morgens um 7 Uhr kommen und mich direkt im Bett erwischen, wie ich da noch schnarch, dann sind sie da […] Die kommen so, wie sie kommen. Es gibt keinen Plan dafür und das ist ja das, was das alles ausmacht bei uns. Es ist nichts gestellt“, erzählt er.

Weiter heißt es in dem Facebook-Beitrag: „Da gibt‘s keinen Plan irgendwie ,Morgen um die Uhrzeit kommt ein Kameramann‘. Nein, die Kameraleute kommen dann, wenn sie kommen und erwischen uns dann in flagranti. Da ist nichts gestellt oder nach Plan oder nach Drehbuch.“ Und wie sieht es mit der Vergütung aus?

Elvis lässt Bombe platzen

Die RTL Zwei-Doku begleitet Menschen, die von Sozialleistungen leben und versuchen, mit den Problemen des Alltags klarzukommen. Steckt hinter der Teilnahme bei „Hartz und Herzlich“ vielleicht ein lukratives Geschäft für die Protagonisten? Wohl eher nicht, wie Elvis behauptet.

Nachdem er sich immer wieder Vorwürfe anhören muss, dass er nur wegen des Geldes an der Sendung teilnimmt, packt er aus. „Genau das sind wieder so Dinger, dass die Leute denken, wir verdienen hier Millionen. Wir verdienen gar nichts! Wir machen das einfach freiwillig, weil wir es gerne machen.“

