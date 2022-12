„Harry & Meghan“: Netflix zeigt erschütterndes Handy-Video – „Ausbeutung und Bestechung“

Auf diese Aufnahmen hat die Öffentlichkeit gewartet: Prinz Harry und Meghan Markle offenbaren in ihrer brandneuen Netflix-Doku „Harry & Meghan“ einen ungeschönten Blick hinter die Kulissen. Schon die ersten drei der insgesamt sechs Folgen treiben den Fans der beiden die Tränen in die Augen.

Bereits in den ersten Minuten von „Harry & Meghan“ lässt Meghan Markle die Zuschauer so nah an sich heran wie noch nie zuvor. Dieser erschütternde Anblick der 41-Jährigen lässt niemanden kalt.

„Harry & Meghan“ zeigt unveröffentlichtes Handy-Video von Meghan Markle

Es ist so weit: Um Punkt 9 Uhr morgens am 8. Dezember veröffentlicht Netflix die ersten drei Folgen der Miniserie „Harry & Meghan“. Mit großer Spannung verfolgen die Zuschauer die Aussagen des Ehepaares. Nach dem TV-Interview mit Oprah Winfrey dürfte allen klar sein: Die Sussexes scheuen sich nicht davor, auszuteilen.

Der erste Schock erfolgt nach nur zwei Minuten. Die Zuschauer bekommen eine ungeschminkte Meghan Markle zu sehen, die sichtlich aufgelöst auf dem Fußboden ihres Wohnzimmers sitzt. Ihre nassen Haare hat sie in einem Handtuchturban hochgesteckt. Ihr Outfit, das aus einer dunkelblauen Bluse und Jeans besteht, ist leger und wirkt volksnah.

Verpasse keine Royals-News mehr! Melde dich jetzt hier zu unserem wöchentlichen Royals Report an:

E-Mail-Adresse (Pflicht) Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Es gilt unsere Datenschutzerklärung.

Jetzt anmelden!

Das Format der Aufnahme ist hochkant. Das Video ist also definitiv nicht von einem professionellen Kamerateam, sondern mit dem eigenen Smartphone gedreht worden. So privat und gewöhnlich bekommt man die Mitglieder der Königsfamilie sonst nie zu sehen.

Meghan Markle bricht bei „Harry & Meghan“ in Tränen aus

Bei dem Video, das Meghan Markle offenbar selbst in einer ruhigen Minute aufgenommen hat, handelt es sich jedoch nicht um eine lustige Grußbotschaft oder ein quirliges Tanzvideo für die Social-Media-Gemeinde. Die Traurigkeit ist der Herzogin ins Gesicht geschrieben. In ihren Augen spiegelt sich das Gefühl von Angst und Schmerz.

„Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Ich möchte einfach nur auf die andere Seite von all dem kommen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll“, druckst die Ehefrau von Prinz Harry herum. Mehr bekommt die ehemalige Schauspielerin nicht über die Lippen, bevor bei ihr alle Dämme brechen. Die Tränen schießen Meghan in die Augen, ihr Mund verzieht sich nach unten.

Weitere News:

Bevor man die Tränen herunterkullern sieht, übernimmt Prinz Harry für sie und erklärt den Zuschauern: „Hier geht es um Pflicht und Dienst, und ich fühle mich als Teil dieser Familie verpflichtet, diese Ausbeutung und Bestechung, die in unseren Medien stattfindet, aufzudecken.“ Ein Statement, das von den privaten Aufnahmen seiner Ehefrau nur noch untermauert wird.