„GZSZ“-Star vom Ex gewürgt – „Bis die Nachbarn kommen, bist du tot!“

In der schillernden Welt der Prominenten ist nicht alles eitel Sonnenschein – das stellt nun auch Schauspielerin Olivia Marei zur Schau. Der „GZSZ“-Star hat erlebt, wovor sich viele fürchten: Häusliche Gewalt in einer Beziehung, die einst von Liebe geprägt war. Ihr Ziel? Das Schweigen brechen und anderen Betroffenen Mut machen, sich zu öffnen und Hilfe zu suchen.

Es war ein dunkles Kapitel in ihrem Leben. Olivia erzählt im Gespräch mit RTL von einer Beziehung, die von körperlicher und emotionaler Gewalt geprägt war. Am Montag (25. November), dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, erhebt Olivia ihre Stimme besonders laut. Ein Vorfall, der besonders in Erinnerung geblieben ist, beschreibt die erschreckende Realität, der sie entkommen musste.

„GZSZ“-Star Olivia Marei bricht ihr Schweigen

„Besonders einprägsam war ein Vorfall bei einer meiner ersten Schauspielerfahrungen, als ein Mann während einer Autofahrt mein Bein streichelte und unangemessene Kommentare machte. Auch in meiner Jugend gab es Momente, in denen meine Grenzen missachtet wurden – beispielsweise, als eine Gruppe Fremder mir mein trägerloses Top herunterzog, oder als ein Mann nach einem Kuss im Treppenhaus meine mehrfachen Nein ignorierte und mich bedrängte“, berichtet Olivia gegenüber RTL.

„Am schwersten wog jedoch eine Beziehung, in der ich Gewalt erfahren habe. Besonders schmerzhaft war es, dass der Täter jemand war, den ich geliebt habe.“ Der „GZSZ“-Star befand sich in einer toxischen Beziehung, in der es wiederholt zu Gewalt kam. Ein Ereignis hat sich tief in ihr Gedächtnis eingebrannt und beeinflusst sie bis heute: „Es war so, dass ich nach Hause gekommen bin und wir hatten uns voll gestritten und es war physische Gewalt. Es fiel der Satz: Bis die Nachbarn kommen, bist du tot. Er hatte seine Hand an meinem Hals und hat mich gewürgt. Ich habe versucht zu schreien und ich habe geschrien, aber es kam niemand.”

Olivia verlässt daraufhin nicht nur ihre Wohnung und die Beziehung, sondern auch die Stadt. Sie teilt ihre Geschichte, um anderen Frauen Kraft und Hoffnung zu geben. „Ich breche das Schweigen, weil ich überzeugt bin, dass Schweigen Gewalt begünstigt. Sichtbarkeit ist der Schlüssel, um Betroffene zu stärken, Hilfe zu ermöglichen und langfristig gesellschaftliche Veränderung zu bewirken.”