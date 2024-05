GZSZ-Star: Chryssanthi Kavazi äußert sich zu Gesundheitszustand – „Komplikationen“

„GZSZ“-Star Chryssanthi Kavazi ist vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Mutter geworden. Doch nach der Geburt ihrer Tochter wurde es still um die Schauspielerin auf Social Media. Jetzt meldet sich die RTL-Darstellerin mit neuen Details zu ihrer Gesundheit zurück und gibt Anlass zur Sorge.

„GSZS“-Schauspielerin: Instagram-Post lässt nichts Gutes verheißen

„GZSZ“-Star Chryssanthi Kavazi ist in der Vorabendsendung auf RTL nicht mehr wegzudenken. Bereits seit einigen Jahren verkörpert sie im Kolle-Kietz die Rolle der Laura Weber bzw. Lehmann. Privat fand die Neu-Mama in Schauspielkollege Tom Beck die große Liebe, 2019 kam der erste gemeinsamer Sohn des Ehepaars auf die Welt. Auf Instagram kündigte Kavazi vor rund drei Wochen die Geburt ihrer Tochter mit einem süßen Post an: „There is a new GIRL in town! Seit Sonntag dürfen wir uns nun auch stolze Eltern eines ganz bezaubernden kleinen Mädchens nennen. Wir sind Hals über Kopf verliebt in die kleine Maus und unser Herz springt vor Glück! Unendlich dankbar für dieses wundervolle Geschenk des Himmels!“

Doch die Ankunft ihrer frisch geborenen Tochter lief alles andere als geplant. Kurz nach der Ankündigung Ende April verschwand Kavazi von der Bildfläche, Fans machen sich weiterhin Sorgen um sie.

Jetzt hat die Schauspielerin auf Instagram mitgeteilt, wie es um ihr aktuelles Wohlbefinden steht. Doch Aufatmen kann man noch lange nicht. „Es gab unerwartete Komplikationen“, teilte sie ihren 430.000 Followern mit. Weiterhin bedankte sie sich bei ihren Unterstützern für die vielen Glückwünsche. Worauf sich die 35-Jährige genau bei ihrer Botschaft bezieht, ließ sie offen. Doch Chryssanthi Kavazi versprach, sich bald wieder zu melden, sobald es ihr besser gehen würde.

Die frisch gebackenen Eltern werden sich sicherlich bald an den neuen Alltag ihrer kleinen Familie gewöhnen. Schließlich stehen sowohl Chryssanthi Kavazis Fans, als auch ihre „GZSZ“-Kollegen voll und ganz hinter ihr und stärken der Schauspielerin den Rücken.