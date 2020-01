GZSZ-Liebling lässt Bombe platzen – „Schwierig...“

Das Liebesleben von GZSZ-Sunny ist ein Auf und Ab. Die geplatzte Hochzeit mit Vince. Die Avancen von Chris und dann die Hochzeit mit dessen Bruder Felix. Später dann das Techtelmechtel mit Nihat.

Ganz so dramatisch geht im Liebesleben von Sunny-Schauspielerin Valentina Pahde dagegen nicht zu. Das beichtete der GZSZ-Star jetzt im Interview mit dem Onlineportal „vip.de“.

GZSZ-Star Valentina Pahde plaudert Details über ihr Liebesleben aus

Das Gegenteil sei eher der Fall. Für Valentina sei es verdammt schwer, Männer kennenzulernen. Das habe zwei Gründe.

GZSZ-Star Valentina Pahde ist derzeit Single. Eure Chance, Jungs! Foto: imago images / Future Image

„Männer sind gar nicht mehr zu 100 Prozent Männer. Durch dieses ganze Social Media trauen sich die Männer gar nicht. Die sehen dich auf der Straße, denken, okay, die sieht gut aus, nach der suche ich im Netz und schreibe sie an“, erklärt der GZSZ-Star.

Außerdem werde das Dating noch durch ihren Beruf erschwert. „Ich glaube schon, dass es schwierig ist in der heutigen Zeit, gerade für Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Wir können uns nicht einfach so bei Tinder oder so anmelden“, sagt Pahde.

Keine Zeit für Männer

Bei ihrem vollen Terminkalender sei es zudem nicht leicht, überhaupt mal einen Abend zum Ausgehen freizuschaufeln: „Auf der anderen Seite, wenn wir viel arbeiten, ist es so, dass man nicht viel ausgeht, weil man natürlich fokussiert und professionell sein muss.“ Das verriet sie „vip.de“.

Schwacher Trost für den GZSZ-Star: Dating-Anfragen bekommt die Schauspielerin bei Instagram genug. Aber Mr. Right war bisher offenbar nicht dabei – für den hätte sie sich bestimmt ein Wochenende freigeschaufelt. (vh)